Peugeot 308 po liftingu z polskimi cenami

W polskich salonach debiutuje właśnie odświeżona wersja Peugeota 308. Co zmieniło się w popularnym kompaktowym aucie znad Sekwany?

Zdjęcie Peugeot 308 /INTERIA.PL

Najnowszy model poznamy głównie po przestylizowanym pasie przednim. Inne są: zderzak, halogenowe reflektory z diodowymi światłami do jazdy dziennej i osłona chłodnicy z lepiej wyeksponowanym logo. Wprawne oko dostrzeże też "grafitowe" wypełnienie kloszy tylnych świateł (te są włączone nawet w trybie auto lub ze światłami mijania) i nowe wzory aluminiowych obręczy kół.

Reklama

Przy okazji w cennikach pojawiły się też nowe, wysokoprężne wersje silnikowe: 2.0 BlueHDi o mocy 180 KM z ośmiostopniową, automatyczną skrzynią biegów i mniejszy 1.5 BlueHDI generujący 130 KM (oferowany z sześciostopniową ręczną lub automatyczną skrzynią biegów), który zastępuje diesla o mocy 120 KM. Oba z nowych silników dostępne będą pod koniec bieżącego roku.

Jak do tej pory klienci mają do wyboru cztery poziomy wyposażenia: Access, Business Line, Active i Allure. Już w podstawowej odmianie otrzymujemy m.in. manualną klimatyzację, elektrycznie sterowane przednie szyby, centralny zamek z pilotem czy zestaw audio z sześcioma głośnikami, systemem głośnomówiącym i czytnikiem MP3.



Za Peugeota 308 Access po liftingu z podstawowym, benzynowym silnikiem 1.2 Pure Tech 120 KM i ręczną, pięciostopniową skrzynią biegów zapłacić trzeba od 68 tys. zł. Dopłata do wersji SW, czyli kombi, wynosi 5 tys. zł. Ceny samochodów z silnikiem Diesla (1.6 BlueHDI 100 KM) startują z poziomu 73 tys. zł (hatchback) i 79 400 zł (kombi).

W cennikach znajdziemy też dwie usportowione odmiany: GT i GTi. Pierwsza wyposażona w silnik 1.6 e-THP o mocy 205 KM przyspiesza do 100 km/h w 7,5 s i osiąga 235 km/h. Za auto w tej wersji zapłacić trzeba co najmniej 105 600 zł (111 600 zł za odmianę SW). Topowy model - Peugeot 308 GTi to wydatek co najmniej 139 900 zł. Za taką kwotę otrzymujemy również motor 1.6 e-THP, ale generujący aż generujący 272 KM i 330 Nm. Dzięki niemu samochód potrzebuje na sprint do 100 km/h zaledwie 6 s i osiąga - ograniczoną elektronicznie - prędkość 250 km/h.