Opel Insignia Country Tourer z polskimi cenami

Chociaż oficjalna premiera uterenowionej Insignii – modelu Insignia Country Tourer – zaplanowana została na wrześniowy salon we Frankfurcie, polscy klienci już dziś składać mogą zamówienia na najnowsze dziecko Opla. Ceny rozpoczynają się od kwoty 128 500 zł.

Zdjęcie Opel Insignia Country Tourer /

Przedstawiciele niemieckiej marki podkreślają, że mamy do czynienia z topowym modelem Insignii. Standardowe wyposażenie obejmuje m.in. wspomaganie ruszania pod górę, przednią kamerę Opel Eye (wraz z alarmem przedkolizyjnym, wykrywaniem pieszych oraz układem automatycznego hamowania awaryjnego w mieście), system ostrzegania o niekontrolowanej zmianie pasa ruchu, asystenta pasa ruchu z automatyczną korektą toru jazdy, wskaźnik odległości od pojazdu poprzedzającego, asystenta świateł długich oraz automatyczne światła mijania z funkcją wykrywania tunelu.

Reklama

Komfort zapewniają: dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, bezkluczykowy system sterowania zapłonem oraz ergonomiczne fotele z wielostopniową regulacją. O rozrywkę i łączność dba radio R 4.0 IntelliLink współpracujące z interfejsami Apple CarPlay i Android Auto. W standardzie jest również osobisty opiekun kierowcy Opel OnStar oferujący m.in. usługi takie jak rezerwacja hotelu czy wyszukiwanie miejsca parkingowego.

Początkowe w ofercie jednostek napędowych znajdziemy dwulitrowy silnik wysokoprężny o mocy 170 KM zestawiony z napędem na przednie koła. Standardem jest sześciostopniowa, ręczna skrzynia biegów. Jako opcję zamówić można ośmiostopniową przekładnię automatyczną.



Zdjęcie Opel Insignia Country Tourer /

Dla zwolenników jednostek o zapłonie iskrowym przygotowano silnik 1,5 l Direct Injection Turbo rozwijający 165 KM. Do wyboru są sześciobiegowa skrzynia ręczna lub sześciostopniową przekładnia automatyczna.



Zdjęcie Opel Insignia Country Tourer /

Na tle podstawowych odmian Insignia Country Tourer wyróżnia się m.in. zwiększonym o 25 mm prześwitem i - opcjonalnym - napędem 4x4. Zamiast tradycyjnego tylnego mechanizmu różnicowego, który przenosi jednakową ilość momentu obrotowego na każde z tylnych kół, w Oplu Insignii Country Tourer zastosowano dwa sterowane elektrycznie sprzęgła wielotarczowe, które umożliwiają precyzyjne przekazywanie mocy na poszczególne koła. Aby przeciwdziałać tendencji do podsterowności podczas pokonywania ciasnych zakrętów, system przekazuje więcej momentu obrotowego na koło po zewnętrznej stronie łuku, uwzględniając położenie pedału przyspieszenia i kierownicy.

Zdjęcie Opel Insignia Grand Sport w kolorze z gamy Opel Exclusive /

Opel stawia też na personalizację. Ci, którzy zdecydują się na modele: Insignia Country Tourer, Sports Tourer lub Grand Sport będą mieli do wyboru niemal nieograniczoną gamę opcji stylistycznych. Jakim cudem? Ten cud nosi nazwę Opel Exclusive i obejmuje spersonalizowane kolory zewnętrzne lakieru. W przyszłości klient będzie mógł wybrać kolor swojego auta spoza standardowych i oferowanych w kolekcji Exclusive. Zespół Opel odtworzy konkretny odcień, który klient sobie zażyczy. Wystarczy podać konkretny wzór, na przykład: zdjęcie lub kolor krawata. Ciekawe, co na to lakiernicy...?