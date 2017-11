Nowe Audi RS4 Avant już w Polsce. Znamy cenę

Do polskich salonów wjeżdża nowe Audi RS4 Avant. Ceny tego modelu zaczynają się od 401 300 zł.

Zbudowany od nowa silnik 2.9 TFSI montowany w Audi RS4 Avant, przenosi kierowcę w zupełnie nowy wymiar wydajności i uzyskiwanego momentu obrotowego. Jednostka napędowa V6 biturbo, w przedziale od 1900 do 5000 obr./min. osiąga moment obrotowy rzędu 600 Nm - o 170 Nm więcej niż we wcześniejszej wersji tego modelu. Moc 331 kW (450 KM) - 155,5 KM na litr pojemności - rozpędza RS 4 Avant od 0 do 100 km/h w 4,1 sekundy, o 0,6 sekundy szybciej niż poprzednika.



Pakiet dynamiczny RS podnosi ograniczoną elektronicznie prędkość maksymalną z 250 do 280 km/h. Wg. norm nowego europejskiego cyklu spalania, pojazd zużywa 8,8 litra benzyny na 100 km, co przekłada się na emisję 199-200 gram CO2 na kilometr. Spalanie jest aż o 17% niższe niż w poprzednim modelu.



Montując w nowym RS4 Avant jednostkę napędową 2.9 TFSI V6 biturbo, Audi Sport kontynuuje legendę pierwszej generacji tego modelu. Pierwsze RS4, które na drogi wyjechało w roku 1999, również było wyposażone w V6 biturbo - pierwszy mocno doładowany silnik biturbo od Audi. Jego moc wynosiła 280 kW (380 KM) - 141 KM na litr pojemności. Pierwsze RS4 Avant od 0 do 100 km/h rozpędzało się w 4,9 sekundy.



Ogromny popyt na ten sportowy model, skłonił koncern z Ingolstadt do podwojenia pierwotnie planowanej do produkcji liczby egzemplarzy. W sumie wyprodukowano 6030 sztuk pierwszej generacji RS4.