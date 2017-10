Nowe Audi A8 już w sprzedaży. Ceny

Polskie salony Audi rozpoczynają zbieranie zamówień na nowe A8. Ceny startują od 409 tys. zł. Wersji przedłużona jest o 20 tys. zł droższa.

Audi A8 może być wyposażone w jeden z dwóch silników V6 turbo: 3.0 TDI lub 3.0 TFSI. Jednostka wysokoprężna o pojemności 2967 cm3 generuje moc 210 kW (286 KM) i moment obrotowy 600 Nm. Wyposażone w nią Audi A8 od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,9 sekundy, a jego prędkość maksymalna, którą ograniczono elektronicznie, 250 km/h. Natomiast trzylitrowy, turbodoładowany silnik benzynowy z wtryskiem bezpośrednim, generuje moc 250 kW (340 KM) i moment obrotowy 500 Nm. Audi A8 z tym silnikiem od 0 do 100 km/h przyspiesza w 5,6 sekundy, a A8 L w 5,7 sekundy.



Oba silniki współpracują z jednostką alternator - rozrusznik (RSG), sercem głównej sieci pokładowej 48 V. Technika mild hybrid umożliwia żeglowanie z wyłączonym silnikiem oraz komfortowe, ponowne jego włączenie. Ponadto oferuje poszerzoną funkcję start-stop i wysoką mocą rekuperacji do 12 kW, umożliwiającą odzyskiwanie energii podczas hamowania. Rozwiązania te obniżają spalanie - wg producenta - nawet o 0,7 litra paliwa na 100 km w rzeczywistych warunkach drogowych.



Luksusowa limuzyna z trzylitrowym silnikiem wysokoprężnym występuje pod nazwą Audi A8 50 TDI quattro, z silnikiem benzynowym V6 pod nazwą Audi A8 55 TFSI quattro. Audi A8 to pierwszy model produkcji seryjnej, którego nowe oznaczenia umieszczono w widocznym miejscu na pokrywie bagażnika. Kombinacja dwóch cyfr oznacza moc napędu danego modelu w kilowatach. Pary cyfr rosną zawsze co pięć i wyrażają hierarchię zarówno w obrębie serii modelowej, jak i w całym programie marki. Kombinacja cyfr "50" umieszczana będzie w przyszłości na modelach o mocy między 210 a 230 kW, a "55" reprezentuje zakres mocy od 245 do 275 kW. Audi wprowadza nową systematykę w celu ujednolicenia określania typów całej swojej światowej oferty samochodów.



Audi A8 wyznacza początek nowej ery stylistyki dla całej marki. Jest symbolem sportowej elegancji, progresywnego statusu i wysokiej jakości. Przód z szeroką, pionowo zorientowaną osłoną chłodnicy Singleframe, płynna, a zarazem muskularna sylwetka oraz pasmo świateł tylnych, emanują silną osobowością. Wnętrze świadomie zredukowano stylistycznie. Rewolucyjna koncepcja obsługi nowego Audi A8 przenosi wysokie aspiracje Audi dotyczące jakości, wprost do ery cyfrowej. Jej sercem są dwa dotykowe wyświetlacze, których idealnie czarne ekrany zlewają się z czarnym, błyszczącym otoczeniem. Gdy kierowca, na którymś z wyświetlaczy przyciśnie dowolną ikonę, usłyszy dźwięk, a pod palcem wyczuje charakterystyczne kliknięcie, będące potwierdzeniem wyboru. Kombinacja akustycznej i haptycznej odpowiedzi zwrotnej oraz popularne gesty dotykowe, takie jak przesuwanie, sprawiają, że nowa koncepcja MMI touch response jest pewna, intuicyjna i szybka w obsłudze.



Ponad czterdzieści systemów wsparcia nowego A8, to nowy rekord w segmencie. Jest to również pierwszy na świecie samochód produkcji seryjnej stworzony z myślą o automatycznej jeździe. Funkcja automatycznej jazdy w korkach Audi AI przejmie zadania kierowcy na autostradach i drogach szybkiego ruchu o wyraźnie oddzielonych pasach, o ile samochody poruszają się w szyku "jeden za drugim", a ich prędkość nie przekracza 60 km/h. Począwszy od roku 2018, mając na uwadze przepisy prawa obowiązujące w różnych krajach, Audi stopniowo będzie wdrażać do produkcji seryjnej funkcje automatycznej jazdy - parkowania, wjazdu do garażu i jazdy w korkach. W trybie automatycznej jazdy, obraz otoczenia powstaje na podstawie napływających z czujników danych, przetwarzanych następnie w centralnym sterowniku systemów wsparcia kierowcy. Oprócz czujników radarowych, kamer i czujników ultradźwiękowych, Audi jako pierwszy na świecie producent samochodów wykorzystuje w tym procesie również skaner laserowy.