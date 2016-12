Nissan X-Trail z nowym silnikiem wyceniony w Polsce

Gama japońskiego SUVa nareszcie będzie obejmowała mocną jednostkę wysokoprężną. Ile trzeba będzie zapłacić za X-Traila 2.0 dCi?

Zdjęcie Nissan X-Trail /

Do tej pory Nissan X-Trail dostępny był tylko ze 130-konnym dieslem, a więc jednostką niezbyt mocną, jak na 7-osobowego SUVa. Jedyną alternatywą był benzynowy silnik o mocy 163 KM, ale on występuje tylko z napędem na przednie koła.

Teraz jednak do gamy dołącza motor 2.0 dCi rozwijający 177 KM i oferujący 380 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Dostępny jest on w trzech konfiguracjach - z napędem na przednią oś i bezstopniową przekładnią Xtronic, napędem 4x4 i skrzynią manualną oraz z 4x4 i CVT.



X-Traila 2.0 dCi można już zamawiać w salonach Nissana, ale samochody z rocznika 2016 dostępne są tylko z bogatym wyposażeniem (od wersji N-Vision), co niestety winduje cenę. Za wersję ze skrzynią manualną i napędem na cztery koła zapłacimy 147 700 zł.



W cenie tej otrzymamy między innymi system nawigacji, zestaw kamer dookólnych, 19-calowe alufelgi, elektrycznie sterowaną klapę bagażnika i podgrzewane przednie fotele. W późniejszym terminie Nissan poda ceny i specyfikacje aut z rocznika 2017.