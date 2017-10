Nikt już nie chce kompaktów? Te auta rządzą w Europie!

Rosnąca popularność suvów i crossoverów dla nikogo nie jest chyba zaskoczeniem, ale niewiele osób zdaje sobie sprawę ze skali zjawiska.

Zdjęcie Modę na crossovery zapoczątkował Qashqai /

Firma analityczna JATO Dynamics poinformowała, że we wrześniu pojazdy tego segmentu uzyskały rekordową wartość udziału w europejskim rynku. Wynik na poziomie blisko 32 proc. oznacza, że co trzeci nowy samochód rejestrowany w ostatnim czasie na Starym Kontynencie to pojazd o "uterenowionym" charakterze!

W samym tylko wrześniu europejscy nabywcy kupili około 462 tys. suvów i crossoverów. W porównaniu z sytuacją sprzed roku oznacza to wzrost o ponad 14 proc. Od początku stycznia do końca września 2017 na Starym Kontynencie zarejestrowano już ponad 3,47 mln nowych aut tego typu!

Ciekawie prezentuje się też najnowsze zestawienie najpopularniejszych nowych samochodów w Europie. Jak donosi Instyut Samar, na pierwszym miejscu nieprzerwanie plasuje się Volkswagen Golf. Drugi stopień podium zajmuje jednak... Nissan Qasqhai. W ostatnim miesiącu samochód uplasował się na szczycie list sprzedaży w: Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Finlandii.