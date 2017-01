Mercedes E Coupe wyceniony w Polsce

W połowie grudnia firma ze Stuttgartu zaprezentowała kolejną, czwartą już, odmianę nadwoziową nowej klasy E – Mercedesa E Coupe. Samochody można już zamawiać w polskich salonach.

Zdjęcie Mercedes klasy E coupe /

Cenniki otwiera model E 200 wyposażony w benzynowy, czterocylindrowy silnik o pojemności 2,0 l. Jednostka generuje moc 184 KM i osiąga maksymalny moment obrotowy 300 Nm oferowany w zakresie od 1200 do 4000 obr./min. Za auto, które osiąga "setkę" w 7,8 s i rozpędza się do prędkości maksymalnej 240 km/h, zapłacić trzeba co najmniej 203 400 zł.

Reklama

Za kwotę 209 400 zł otrzymamy model E 220 d z wysokoprężnym silnikiem 2,0 l. Jednostka rozwija 194 KM i generuje maksymalny moment obrotowy 400 Nm (w zakresie 1600-2800 obr./min). W tej wersji samochód przyspiesza do 100 km/h w 7,4 s i osiąga prędkość maksymalną 242 km/h. W ofercie znalazła się też wzmocniona wersja podstawowego silnika benzynowego. Model E 300 rozwija 245 KM i 370 Nm. To wystarcza, by nowy Mercedes E Coupe przyspieszał do 100 km/h w 6,4 s i osiągał prędkość 250 km/h. Tak skonfigurowane auto to wydatek co najmniej 232 000 zł.

Cenniki zamyka topowa odmiana - E 400 4MATIC, wyceniona na 316 000 zł. Samochód napędzany jest benzynowym V6 3,0 l o mocy 333 KM i maksymalnym momencie obrotowym 480 Nm. Dzięki temu sprint do 100 km/h zajmuje autu jedynie 5,3 s. Prędkość maksymalna to 250 km/h.

Mercedes klasy E coupe 1 41 Mercedes klasy E coupe Autor zdjęcia: Źródło: 41

Przypominamy, że nowa klasa E Coupe jest pod każdym względem większa od poprzednika. Karoseria mierzy 4826 mm długości (+123 mm), 1860 mm szerokości (+74 mm) i 1430 mm (+32 mm). Rozstaw osi to aż 2873 mm (+113 mm). Oficjalna premiera nowego Mercedesa E Coupe zaplanowana została na Międzynarodowy Salon Motoryzacyjny w Detroit.