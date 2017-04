Kupić AC to nie problem. Trudniej zrobić to mądrze

13 542 samochodów osobowych skradziono w Polsce w 2016 r. - wynika z policyjnych statystyk. To ponad 100 pojazdów więcej niż w roku poprzednim. I mimo, że otrzymanie odszkodowania po utracie auta gwarantuje wyłącznie posiadanie polisy autocasco, na jej zakup decyduje się tylko co czwarty kierowca w naszym kraju.

Wybierając ubezpieczenie OC, warto kierować się ceną, gdyż zakres tego ubezpieczenia jest zawsze jest taki sam. Sytuacja z ubezpieczeniem AC jest zupełnie inna. Ubezpieczyciele mogą samodzielnie ustalać ceny poszczególnych wariantów ochrony. Z reguły najdroższe pakiety, zapewniają najszerszą ochronę. Jednak są możliwości znalezienia dobrego AC w korzystnej cenie. Warto jednak wiedzieć, czym kierować się podczas wyboru polisy.

Zakres ubezpieczenia

Przy wyborze polisy autocasco najważniejszym kryterium jest jej zakres, czyli określone przez ubezpieczyciela ryzyka, w razie wystąpienia których właścicielowi pojazdu przysługuje odszkodowanie. Większość firm ubezpieczeniowych oferuje nie tylko pełen produkt AC, gwarantujący szeroką ochronę ubezpieczeniową, ale także jego okrojoną wersję, nazywaną najczęściej minicasco lub smartcasco. Zazwyczaj obejmuje ona szkody całkowite, których koszt naprawy przekracza 70% wartości pojazdu, uszkodzenia spowodowane pożarem (lub innymi żywiołami) oraz kradzieży. Pełna ochrona autocasco dostępna jest natomiast w rozszerzonym pakiecie. Jeśli właścicielowi pojazdu zależy na kompleksowej ochronie, warto wykupić jak najszerszy zakres, który zapewnia wypłatę odszkodowania w sytuacjach m. in. takich jak zderzenie z innym pojazdem, zwierzęciem, osobą, przedmiotem, działania osób trzecich, które doprowadziły do uszkodzenia samochodu i jego wyposażenia, a także zniszczenia wynikające z działań żywiołów takich jak np. powodzie, zatopienia, gradobicia lub uderzenia pioruna.

- Najkorzystniejszym rozwiązaniem jest wybór jak najszerszego zakresu AC - mówi Urszula Pazio-Hrapkowicz, Dyrektor Operacyjny rankomat.pl - Polak zwykle mądry po szkodzie, ale brak AC lub jego okrojona wersja sprawi, że boleśnie odczujemy skutki w momencie np. kolizji z naszej winy lub działania żywiołu. Bogaty pakiet zagwarantuje, w razie wystąpienia jakiejkolwiek szkody, wypłatę odszkodowania w pełnym wymiarze, a tym samym spore oszczędności.

Udział własny i franszyza integralna

Z umową ubezpieczenia autocasco nierozerwalnie związane są pojęcia udziału własnego i franszyzy integralnej. Oba brzmią dość enigmatycznie, jednak w bardzo prosty sposób można je wyjaśnić.

Udział własny - część wartości szkody którą klient będzie musiał zlikwidować we własnym zakresie. Może być wyrażona w sposób kwotowy (np. 300 zł) lub procentowy (np. 10%). Przykład: szkoda wyceniona na 1 000 zł, udział własny 500 zł. Klient płaci 500 zł, ubezpieczyciel 500 zł.

Franszyza integralna - określenie sumy (kwotowo lub procentowo), poniżej której ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Przykład: wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa to 500 zł. Szkodę o wartości 450 zł, klient będzie musiał pokryć z własnej kieszeni. Szkoda o wartości 510 zł zostanie w całości opłacona przez ubezpieczyciela.

Amortyzacja części

Pojęcie to bardzo często pojawia się w zapisach umów autocasco i jest o tyle istotne, że może pomniejszyć kwotę odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody. Amortyzacja to bowiem zużywanie się części pod wpływem upływu czasu oraz użytkowania samochodu. Zazwyczaj towarzystwa ubezpieczeniowe stosują amortyzację w odniesieniu do samochodów starszych niż 3 lata (szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, z którymi należy się zapoznać przed decyzją o wyborze polisy). Jest ona liczona wyłącznie od uszkodzonych części - koszty robocizny towarzystwo pokrywa w 100%.

Suma ubezpieczenia

Decydując się na zakup ubezpieczenia autocasco należy mieć na uwadze sumę ubezpieczenia, czyli cenę samochodu (liczoną zazwyczaj wg katalogu Eurotax), który ma zostać objęty ochroną. Jest to niezwykle istotny zapis, gdyż od niego zależy, jaka kwota odszkodowania zostanie wypłacona właścicielowi pojazdu w przypadku jego utraty. Stała suma ubezpieczenia to ustalenie wartości auta na dzień jego wyceny. Zmienna zaś określa wartość pojazdu na dzień wystąpienia szkody. Każdy dzień użytkowania auta oznacza spadek jego wartości. Jeśli więc klient podpisze umowę AC ze zmienną sumą ubezpieczenia, a po kilku miesiącach od jej zawarcia jego auto zostanie skradzione, zostanie mu wypłacona kwota pomniejszona właśnie o spadek wartości. Warto decydować się na opcję stałej sumy ubezpieczenia (choć nie każdy ubezpieczyciel daje taką możliwość i z reguły jest ona dodatkowo płatna), gdyż nawet jeśli kierowca będzie jeździł autem przez 10 miesięcy, a po ich upływie straci samochód, to odszkodowanie będzie równe wartości rynkowej auta z dnia zakupu polisy AC.

Sposób naprawy samochodu

Towarzystwa ubezpieczeniowe umożliwiają naprawę samochodu na dwa sposoby. Wariant kosztorysowy polega na wycenie szkody przez rzeczoznawcę, a następnie wypłacie określonej kwoty właścicielowi auta. Drugi - warsztatowy, to bezgotówkowa forma odszkodowania. Właściciel oddaje auto do mechanika, odbiera je po naprawie, a koszty pokrywa zakład ubezpieczeń. Wybór sposobu likwidacji szkody określa konkretna umowa AC.

Wyłączenia odpowiedzialności

To zapis często ignorowany przez klientów firm ubezpieczeniowych, całkiem niesłusznie. Jest to bowiem jeden z najważniejszych punktów w umowie polisy AC, będący spisem sytuacji, w których klient nie otrzyma odszkodowania. Wyłączenia najczęściej dotyczą kwoty, poniżej której klient będzie musiał zlikwidować szkodę we własnym zakresie lub wystąpienia konkretnych sytuacji. Mogą to być porysowane drzwi, wyrwane lusterka, szkody spowodowane przez osobę nieuprawnioną do kierowania pojazdem lub te polegające na utracie mienia np. gotówki lub biżuterii. Przed podpisaniem umowy warto szczegółowo przeanalizować listę wyłączeń odpowiedzialności, aby w razie powstania szkody, nie zostać niemile zaskoczonym przez ubezpieczyciela. Warto nadmienić, iż firmy ubezpieczeniowe same zastrzegają prawo odmowy wypłaty odszkodowania w danych sytuacjach, inaczej niż w przypadku umowy OC, w której wyłączenia określone są ustawowo.

Choć przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia AC, cena polisy nie powinna mieć pierwszorzędnego znaczenia, to warto porównać oferty kilku towarzystw. Zakup polisy jest nieobowiązkowy więc ubezpieczyciele mogą sami ustalać ceny poszczególnych wariantów ochrony. Oznacza to, że firma A może zaproponować składkę nawet o 100% wyższą niż firma B za identyczny zakres ochrony pojazdu. Dlatego najkorzystniejszą ofertę autocasco znajdziemy wyłącznie poprzez porównanie ofert wielu ubezpieczycieli.