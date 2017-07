Które SUV-y najmniej tracą na wartości?

Polacy zapałali gorącą miłością do SUV-ów. Najnowsze dane wskazują, że sprzedaż tego typu pojazdów wzrasta w naszym kraju w tempie 30 proc. rocznie. Sprawdzamy, które z popularnych nad Wisłą aut tego segmentu okazują się być najlepszą inwestycją?

Tym razem skupiliśmy się na modelach z silnikami benzynowymi. W Europie diesel stracił już swoją dominację - jego udział w rynku spadł do poziomu poniżej 50 proc.

Na wysokość wartości rezydualnej, czyli poziomu utraty wartości, wpływ ma szereg czynników. Odnoszą się one m.in. do samego pojazdu i dotyczą chociażby ceny początkowej, wizerunku marki, rodzaju nadwozia, pojemności silnika i rodzaju paliwa oraz poziomu wyposażenia. Przy wyliczaniu utraty wartości duże znaczenie mają też uwarunkowania eksploatacyjne. Mowa o przebiegu, historii serwisowej i wypadkowej, wskaźniku awaryjności, czy cenach części zamiennych.

Wartość rezydualna jest szczególnie ważna dla klientów biznesowych. Jako że firmy zazwyczaj posiadają od kilku do kilkudziesięciu pojazdów, wyliczenie utraty wartości stanowi podstawę do określenia całościowego kosztu eksploatacji floty aut. A co z klientami prywatnymi? To właśnie wartość rezydualna pozwala na wyliczenie, ile realnie będzie kosztowało nas posiadanie własnego samochodu.

Jaką wartość rezydualną mają oferowane na polskim rynku SUV-y?

Toyota RAV4

Pierwsze miejsce pod względem najmniejszej utraty wartości wśród najpopularniejszych SUV-ów w Polsce zajęła Toyota RAV4. Zgodnie z analizą Info-Ekspert, wartość rezydualna tego modelu po 36 miesiącach użytkowania i przy przebiegu rocznym na poziomie 30 tys. km to 66,5 proc. ceny początkowej. Specjaliści oceniali najtańszą wersję wyposażeniową Sprint, której ceny zaczynają się od 101 900 zł. Pod maską samochodu znajduje się silnik benzynowy o pojemności 2,0 l i mocy 150 KM. Napęd przekazywany jest na cztery koła za pomocą 6-biegowej skrzyni manualnej.

Zdjęcie Toyota RAV4 /

Co znajduje się na liście wyposażenia? Między innymi: manualna klimatyzacja, przednie i tylne czujniki parkowania, system stabilizacji toru jazdy przyczepy, system wspomagający pokonywanie podjazdu i siedem poduszek powietrznych. Dopłaty nie wymagają również światła LED - przednie do jazdy dziennej i tylne, a także projektorowe światła główne, elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych i komputer pokładowy. Samochód jest wyposażony ponadto w system audio CD MP3 z portem USB i systemem Bluetooth.

Mazda CX-5

Na drugim miejscu również uplasował się japoński model. Info-Ekspert przewiduje, że przy założonych warunkach eksploatacji (36 miesięcy i 30 tys. km przebiegu rocznie) wartość rezydualna Mazdy CX-5 wyniesie 63,1 proc. początkowej ceny. Oceniana wersja CX-5 to wydatek od 95 900 zł.

Zdjęcie Mazda CX-5 /

W tej odmianie pojazd wyposażony jest w silnik benzynowy o pojemności 2,0 l i mocy 165 KM. Napęd przekazywany jest na koła przednie za pomocą 6-biegowej skrzyni manualnej. Na liście wyposażenia można znaleźć m.in.: układ wspomagający ruszanie na wzniesieniu, system zapobiegający kolizjom przy małej prędkości, manualną klimatyzację, komputer pokładowy, tempomat, system i-stop oraz system audio z wejściem USB.

Ford Kuga

Przy 36 miesiącach użytkowania i przebiegu na poziomie 30 tys. km rocznie wartość rezydualna tego modelu według Info-Ekspert wynosi 61,6 proc. pierwotnej ceny. Specjaliści poddali ocenie najtańszą wersję benzynową (od 85 900 zł). W jej przypadku napęd przekazywany jest na koła przednie za pomocą 6-biegowej skrzyni manualnej. Silnik ma pojemność 1,5 l i generuje 120 KM.

Zdjęcie Ford Kuga /

Samochód wyposażony jest m.in. w: manualną klimatyzację, radioodtwarzacz CD/MP3 i układ ułatwiający ruszanie na wzniesieniach. Na liście znalazły się również elektrycznie sterowane szyby przednich i tylnych drzwi, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne oraz podgrzewane przednie fotele z regulacją temperatury.

Mitsubishi ASX

Czwarte miejsce - według specjalistów Info-Ekspert - przypadło kolejnemu japońskiemu modelowi. ASX w podstawowej wersji kosztuje od 69 900 tys. zł, a po 36 miesiącach eksploatacji i przebiegu 90 tys. km jego wartość rezydualna to 59,3 proc. Pod maską ocenianej wersji znajduje się jednostka benzynowa o pojemności 1,6 l i mocy 117 KM. Napęd na przednią oś przekazywany jest za pomocą 5-biegowej skrzyni manualnej.

Zdjęcie Mitsubishi ASX /

Samochód w opisywanej specyfikacji wyposażony jest między innymi w system wspomagania ruszania pod górę, 7 poduszek powietrznych, przednie reflektory halogenowe oraz podgrzewane i elektrycznie regulowane lusterka boczne i manualną klimatyzację, a także elektrycznie sterowane szyby.

Kia Sportage

Koreański SUV zajął - ex aequo - czwarte miejsce. Specjaliści Info-Ekspert ocenili jego wartość rezydualną na takim samym poziomie, jak w przypadku modelu Mitsubishi ASX - 59,3 proc. Poddana analizie najtańsza odmiana benzynowa wyceniana jest przez producenta na 75 900 zł. Pod maską znajduje się silnik o pojemności 1,6 l i mocy 132 KM. Manualna skrzynia biegów o 6 przełożeniach przekazuje napęd na przednie koła.

Zdjęcie Kia Sportage /

Na liście wyposażenia znalazły się: system stabilizacji toru jazdy przyczepy, przednie reflektory typu projekcyjnego z funkcją oświetlania drogi do domu, szyby przednie i tylne sterowane elektrycznie oraz manualna klimatyzacja. Auto posiada także elektrycznie regulowane lusterka, górne światło LED i radioodtwarzacz CD MP3 wyposażony w złącza typu USB i AUX.

Hyundai Tucson

Minimalnie gorzej - bo z wartością rezydualną na poziomie 59,2 proc. - oceniony został Hyundai Tucson. Analizie została poddana najtańsza odmiana benzynowa - kosztująca 77 490 zł. Samochód napędzany jest silnikiem o pojemności 1,6 l i mocy 132 KM. Napęd na przednią oś przekazywany jest za pomocą 6-biegowej skrzyni manualnej.

Zdjęcie Hyundai Tucson /

Tucson wyposażony jest między innymi w systemy kontroli zjazdu i podjazdu, aktywną maskę, elektrycznie sterowane szyby przednie i tylne oraz manualną klimatyzację. Dopłaty nie wymagają również przednie światła projekcyjne, światła do jazdy dziennej LED oraz radio z RDS i możliwością odtwarzania plików MP3 i systemem Bluetooth.

Honda CR-V

Według analizy Info-Ekspert Honda CR-V po 36 miesiącach i 90 tys. przebiegu ma wartość rezydualną na poziomie 58,8 proc. Oceniana była najtańsza wersja benzynowa kosztująca 99 900 zł. Samochód z napędem 2x4 zasilany jest przez jednostkę benzynową o pojemności 2,0 l i mocy 155 KM. Napęd przekazywany jest za pomocą 6-biegowej skrzyni manualnej.

Zdjęcie Honda CR-V /

Wyposażenie obejmuje m.in.: system stabilizacji toru jazdy przyczepy, system wspomagania ruszania na wzniesieniu i system monitorowania ciśnienia w oponach, a także kolorowy wyświetlacz wielofunkcyjny, system Auto Stop i tempomat, elektrycznie regulowane szyby przednie i tylne oraz USB/Aux kompatybilne z iPod.

Volkswagen Tiguan

Niemiecki SUV znalazł się na ósmym miejscu tego zestawienia. Analitycy Info-Ekspert ocenili jego wartość rezydualną - przy 36 miesiącach użytkowania i 30 tys. km przebiegu rocznie - na poziomie 57,5 proc. To o 1,8 punktów procentowych gorszy wynik od Mitsubishi ASX i aż o 9 punktów procentowych gorszy od liderującej Toyoty RAV4. Najtańsza, oceniana, odmiana Tiguana kosztuje 89 900 zł. Samochód napędzany jest silnikiem benzynowym o pojemności 1,4 l i mocy 125 KM. Napęd przekazywany jest na koła przednie za pomocą 6-biegowej skrzyni manualnej.

Zdjęcie Volkswagen Tiguan /

Wyposażenie niewymagające dopłaty obejmuje: reflektory przeciwmgielne z funkcją statycznego doświetlania zakrętów, tylne światła w technologii LED, system automatycznego hamowania po kolizji oraz klimatyzację manualną. Ponadto w samochodzie znajdują się: elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu, komputer pokładowy z monochromatycznym wyświetlaczem, czujniki parkowania, system Start-Stop, system utrzymywania pasa ruchu i funkcja awaryjnego hamowania.

Skoda Kodiaq

Ostatnie miejsce zestawienia zajęła nowa Skoda Kodiaq. Najtańsza benzynowa odmiana tego modelu - zdaniem ekspertów z Info-Ekspert - cechować się będzie wartością rezydualną na poziomie 56,6 proc. ceny początkowej. Po trzech latach i 90 tys. przebiegu auto straci więc 43,4 proc. swojej początkowej wartości.

Zdjęcie Skoda Kodiaq /

Ceny analizowanej odmiany zaczynają się od 92 400 zł. Pod maską znajduje się silnik 1,4 l o mocy 125 KM. Napęd 2x4 przekazywany jest za pomocą 6-biegowej manualnej skrzyni biegów.

Wyposażenie niewymagające dopłaty obejmuje: czujniki parkowania z tyłu, elektrycznie sterowane szyby z przodu i z tyłu, światła przeciwmgłowe, elektrycznie sterowane, podgrzewane lusterka boczne oraz oświetlenie tylne w technologii LED. Na liście znalazły się również: system hamowania awaryjnego w przypadku wykrycia pieszych przed pojazdem i funkcja automatycznego hamowania podczas manewru cofania.