Kolejny przetarg na autobusy bez Autosanu. Bierze go Solaris

38 autobusów przegubowych z silnikami spełniającymi najwyższą europejską normę emisji spalin Euro 6 dostarczy Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu w Krakowie firma Solaris Bus&Coach SA w konsorcjum z Millenium Leasing. Cena pojazdów to ponad 75 mln zł brutto.

Jak poinformował rzecznik krakowskiego MPK Marek Gancarczyk, w przetargu na dostawę w formie leasingu finansowego 38 autobusów przegubowych ofertę złożyła tylko jedna firma. Umowa z producentem powinna zostać podpisana w najbliższym czasie; od tego momentu będzie on miał siedem miesięcy na dostarczenie wszystkich pojazdów do Krakowa.

Nowe niskopodłogowe pojazdy będą wyposażone w silniki spełniające najwyższe europejskie normy ochrony środowiska Euro 6. Mają być wyposażone m.in. w klimatyzację, automaty biletowe i nowoczesne systemy informacji pasażerskiej. W środku znajdą się także porty USB do ładowania smartfonów.

Krakowskie MPK w ostatnich dwóch latach kupiło prawie 200 nowych autobusów, w tym elektryczne i hybrydowe.

W lipcu tego roku przewoźnik odebrał 77 autobusów przegubowych z silnikami spalinowymi Euro 6 dostarczone w formie leasingu finansowego przez firmę Solaris Bus&Coach SA w konsorcjum z PKO Leasing SA. Była to największa jednorazowa dostawa nowych autobusów w historii krakowskiego MPK.

W zeszłym roku przewoźnik sfinalizował duży program inwestycyjny dotyczący zakupu 107 ekologicznych autobusów. Inwestycja o wartości ponad 167,4 mln zł uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych - ponad 115,7 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Wszystkie pojazdy z tej puli dostarczyli krajowi producenci: Solaris Bus&Coach - 60 autobusów spalinowych o długości 12 metrów, 12 pojazdów hybrydowych o długości 18 metrów oraz 20 autobusów elektrycznych o długości 12 i 18 metrów, a także Autosan - 15 krótkich autobusów spalinowych o długości 9 metrów.

Jak poinformował rzecznik spółki, przygotowuje się ona do ogłoszenia kolejnego przetargu na dostawę kilkunastu autobusów hybrydowych. Zakup będzie współfinansowany z funduszy unijnych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).

W połowie tego roku władze Krakowa i MPK podpisały też porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w sprawie wspólnej realizacji programu transportu bezemisyjnego, w ramach którego Kraków będzie miał możliwość zakupu do 150 nowych autobusów elektrycznych przy dofinansowaniu na poziomie co najmniej 60 proc. Dokument zakłada, że dostawa nowych autobusów elektrycznych do Krakowa będzie realizowana w latach 2019-2021.

Władze miasta podkreślają, że dzięki tym zakupom autobusów Kraków stanie się pierwszą dużą aglomeracją w Polsce, gdzie wykorzystywane będą wyłącznie pojazdy ekologiczne, spełniające co najmniej normę Euro 5 oraz bezemisyjne.