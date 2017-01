Kia notuje rekordową sprzedaż

Marka Kia ma za sobą kolejny udany rok i zanotowała rekordowy wynik sprzedaży w Polsce. W ciągu 12 miesięcy do dealerów i klientów nad Wisłą trafiło 20 599 szt. aut ze znaczkiem Kia na masce, co oznacza wzrost o 9% w porównaniu do roku 2015.

Zdjęcie Kia Optima kombi GT /INTERIA.PL

Według najnowszych danych ACEA (Europejskiego stowarzyszenia producentów samochodowych) Kia Motors Europe zanotowała na koniec 2016 historycznie najlepsze wyniki sprzedaży rocznej. Nabywców znalazło 435 316 pojazdów, co oznacza wzrost rok do roku o 13,1 %. Warto przy tym podkreślić, iż Kia notuje stały, coroczny wzrost sprzedaży na rynkach europejskich od roku 2008.

Reklama

Udział rynkowy Kia Motors w Europie wzrósł do 2,9% - z 2,8% w roku ubiegłym. Mówi Michael Cole, dyrektor operacyjny (COO) Kia Motors Europe: "Rekordowy udział w europejskim rynku samochodów na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy to zasługa znakomitej sprzedaży dotychczasowej gamy modelowej oraz wprowadzenia nowych modeli w roku 2016. Jestem przekonany, że dzięki nowej Kia Rio i Picanto oraz debiutowi Stingera będziemy w stanie zrealizować ambitny target sprzedaży ponad 460 000 pojazdów w roku bieżącym. Naszym celem jest zdobycie 3-procentowego udziału na rynkach Europy w perspektywie średnio-terminowej."

Efektem wprowadzenia Sportage IV generacji w pierwszym kwartale 2016 był kolejny rekord sprzedaży tego modelu w Europie. Łączna sprzedaż Sportage w 2016 roku wyniosła 138 734 szt., w tym 115 396 aut IV generacji, co oznacza 31,7-procentowy wzrost sprzedaży rok do roku wobec 105 317 szt. w roku poprzednim.

Zdjęcie Kia Niro /INTERIA.PL





Nowa Kia Optima Kombi, sedan Plug-in Hybrid oraz Optima GT - weszły na rynek w połowie 2016 roku, czego wynikiem była najwyższa, jak dotąd sprzedaż Kii w segmencie D w Europie. Łączna sprzedaż Optimy wyniosła 9628 szt. i wzrosła o 288% w stosunku do roku 2015. Od momentu premiery rynkowej pod koniec III kw. 2016 zakupiono w Europie 3569 szt. Optimy Kombi oraz 736 szt. Optimy Plug-In Hybrid sedan.

Powodzeniem wśród nabywców europejskich cieszyła się także hybrydowa Kia Niro, wprowadzona w lecie 2016. Tylko w II połowie 2016 roku sprzedano 9519 szt. tego modelu.

Obecny rok będzie jeszcze bardziej pracowity dla Kii - firma wprowadzi do sprzedaży aż 6 nowych modeli. Jeszcze w marcu do polskich salonów trafi nowa Kia Rio. Miesiąc później na ulicach pojawi się nowe Picanto. Miłośnicy samochodów hybrydowych zaraz po wakacjach będą mogli złożyć zamówienia na Optimę Kombi Plug-in Hybrid oraz Niro Plug-in Hybrid. Jesienią w salonach zobaczymy całkowicie nowy model, który uzupełni gamę koreańskiego producenta w segmencie miejskich SUVów. W IV kwartale zaś trafi do sprzedaży Kia Stinger - najbardziej dynamiczna i sportowa Kia w historii marki.