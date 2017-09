Japońskich producentów hybryd czeka rekordowy rok

W 2016 roku Toyota sprzedała na świecie 1,4 mln hybryd, zaś w tym roku jest na dobrej drodze do wyniku 1,5 mln egzemplarzy. Łącznie japońscy producenci, przede wszystkim Toyota i Honda, dostarczą w tym roku klientom prawdopodobnie 1,8 mln hybryd – byłby to wzrost z 1,6 mln w 2016 roku.

Zdjęcie Toyota Prius /

Globalna sprzedaż hybryd Toyoty w pierwszej połowie 2017 roku wzrosła rok do roku o 8,4 procent, do poziomu 768 tys. aut. W ten sposób sprzedaż hybryd tego producenta, a zarazem wszystkich japońskich aut spalinowo-elektrycznych, zmierza ku kolejnemu rekordowi. Na drugim miejscu po Toyocie znalazła się Honda, dostarczając klientom w ciągu pierwszych 6 miesięcy 125 132 hybrydy, o 18 procent więcej rok do roku.

W pierwszym półroczu 2017 roku najpopularniejszym samochodem hybrydowym na świecie była ponownie Toyota Prius z wynikiem 116 695 egzemplarzy. Tuż za nią znalazł się nowy crossover Toyota C-HR Hybrid. Najpopularniejszą hybrydą Lexusa był NX 300h.

W pierwszym półroczu kupiono na świecie 40299 hybryd plug-in (ładowanych z gniazdka) japońskich marek, głównie produkcji Toyoty i Mitsubishi. Na szczycie znalazł się Prius Plug-in Hybrid (Prius Prime) z wynikiem 27 106 aut, który wyprzedził Mitsubishi Outlandera PHEV (13 193 egz.).

Nissan nie podał łącznego wyniku sprzedaży hybryd na świecie, a jedynie dane z wybranych rynków. W tym roku Nissan potwierdza sprzedaż w Japonii około 9 tys. hybryd, w tym 8 tys. egzemplarzy hybrydowego Tribute i 1000 egzemplarzy modeli Cima i Fuga, znanych poza Japonią jako Infiniti Q70L i Infiniti Q50. Jak podaje WardsAuto, od stycznia do czerwca w USA Nissan sprzedał 818 hybrydowych Rogue. Model ten nie pojawił się jeszcze w Kanadzie i Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o samochody elektryczne, wśród japońskich producentów najlepszy wynik zanotował Nissan z wynikiem 35 tys. aut, w tym 7170 w Japonii. W większości były to egzemplarze Nissana Leaf. Mitsubishi sprzedał 568 egzemplarzy miejskiego i-MiEV. Sprzedaż aut elektrycznych producentów z Japonii zamknęła się liczbą 35500 egzemplarzy.

Z kolei wodorowa Toyota Mirai, sedan z napędem elektrycznym zasilanym ogniwami paliwowymi, uzyskał globalną sprzedaż 1157 egzemplarzy. Samochód ten zadebiutował w Japonii w grudniu 2014 roku, a od 2015 roku stopniowo jest wprowadzany na kolejne rynki w Europie oraz w USA.

Na polskim rynku w pierwszym półroczu kupiono 8594 samochody hybrydowe, o 90 procent więcej niż rok wcześniej w tym samym okresie. Głównie były to samochody z akumulatorem nieładowanym z gniazdka. Auta elektryczne zainteresowały 155 kierowców. Największy udział rynku hybryd (92,8 proc.) mają Toyota i Lexus - łącznie obie japońskie marki sprzedały w pierwszym półroczu 7979 aut z tym napędem.

Najpopularniejszym modelem hybrydowym była Toyota Auris Hybrid (2255 egz.), tuż za nią znalazł się nowy model Toyota C-HR Hybrid (2232 egz.). Najczęściej kupowanym japońskim autem elektrycznym jest Nissan Leaf (49 egz.), który zajął drugie miejsce po BMW i3 (62 egz.).