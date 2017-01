Ile nowych Porsche kupili Polacy? Sporo!

​Kolejny rok z rzędu Porsche bije swój własny rekord sprzedaży samochodów w Polsce. Tym razem liczba rejestracji nowych aut z Zuffenhausen po raz pierwszy przekroczyła tysiąc egzemplarzy i wyniosła dokładnie 1116.

Zdjęcie Macan to absolutny bestseller Porsche /INTERIA.PL

To oznacza wzrost o blisko 30 procent w porównaniu z 2015 r., kiedy 861 właścicieli usiadło za kółkiem swoich nowych modeli Porsche.



Niezmiennie wśród fanów marki największym zainteresowaniem cieszą się sportowe SUV-y. Sprzedaż modelu Cayenne wzrosła o 3 procent w porównaniu z ubiegłym rokiem, za to na znakomity wynik zapracował Macan, będący - podobnie jak na całym świecie - najlepiej sprzedającym się modelem w ofercie Porsche. Kompaktowy SUV miał ponad półtora raza większą liczbę rejestracji (564 egzemplarze w porównaniu do 356 sztuk rok wcześniej).



Z powodu końcowej fazy produkcji pierwszej generacji Porsche Panamera model ten zanotował delikatny spadek liczby zarejestrowanych samochodów. Ubiegły rok był także czasem zastąpienia modeli Cayman oraz Boxster przez nowe Porsche 718 Cayman oraz 718 Boxster - liczba rejestracji tych sportowych samochodów utrzymała się na podobnym poziomie.



Klasyk klasyków - Porsche 911 - może pochwalić się prawie 20 proc. wzrostem rejestracji - oznacza to, że w 2016 r. aż 125 entuzjastów motoryzacji mogło cieszyć się z obecności tego legendarnego modelu w swoim garażu.

Sprzedaż Porsche Porsche Polska

rejestracje nowych aut 2016 2015 Różnica (%) Porsche 718 Boxster i 718 Cayman 30 0 - Porsche 911 125 106 18% Porsche 918* 0 1 - Porsche Boxster 9 12 -25% Porsche Cayenne 280 271 +3% Porsche Cayman 19 17 +12% Porsche Macan 564 356 +58% Porsche Panamera 89 98 -9% RAZEM 1116 861 +30%

Reklama