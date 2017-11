Hyundai i30 N z polskimi cenami

Polskie przedstawicielstwo Hyundaia podało właśnie ceny swojego pierwszego hot hatcha, które prezentują się całkiem atrakcyjnie.

Hyundai i30 N dostępny jest z silnikiem w dwóch wersjach mocy oraz z trzema poziomami wyposażenia. Za bazową odmianę N Base zestawioną z 250-konną jednostką zapłacimy 119 900 zł. To bardzo ciekawa oferta, zważywszy na to, że mówimy o samochodzie przyspieszającym do 100 km/h w 6,4 s i wyposażonym między innymi w adaptacyjne zawieszenie, 18-calowe alufelgi, radio z 5-calowym ekranem dotykowym, tempomat i dwustrefową klimatyzację automatyczną.

129 900 zł zapłacimy za "środkową" wersję N, oferującą dodatkowo między innymi kluczyk zbliżeniowy, przyciemniane szyby, nawigację z 8-calowym ekranem, kamerę cofania oraz tylną belkę usztywniającą w bagażniku. Warto dodać, że tyle właśnie trzeba zapłacić za bazową wersję Volkswagena Golfa GTI Performance (245 KM), który ma nieco uboższe wyposażenie.

Na szczycie gamy Hyundaia i30 N stoi wersja N Performance, mająca 275 KM (sprint do 100 km/h w 6,1 s) i wyposażona dodatkowo w podgrzewane przednie fotele i kierownicę, tapicerkę ze skóry i zamszu, elektrycznie regulowane przednie fotele oraz indukcyjną ładowarkę. Z dodatków poprawiających zachowanie na drodze należy natomiast wymienić elektronicznie sterowaną blokadę mechanizmu różnicowego, 19-calowe felgi z oponami Pirelli P Zero i tarcze hamulcowe o większej średnicy.

Hyundai nie daje możliwości wyboru dodatków do i30 N. Dopłaty wymaga jedynie lakier metalizowany (2300 zł).