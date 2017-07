Hybrydy stanowią 40% sprzedaży Toyoty w Europie

Toyota zanotowała nie tylko wzrost zainteresowania swoimi modelami, ale także ich hybrydowymi wersjami.

Zdjęcie Toyota RAV4 Hybrid /INTERIA.PL

Toyota Motor Europe opublikowała wyniki sprzedaży w pierwszym półroczu 2017 roku. Firma dostarczyła klientom w tym okresie 527 000 aut marek Toyota i Lexus, o 11% więcej niż w tym samym okresie 2016 roku. Toyota umocniła swoją pozycję na rynku o 0,3 pp., uzyskując udział 4,9%. Przyczyniły się do tego m.in. nowe generacje dostawczych modeli Hilux (+36%) oraz PROACE (+223%).

Sprzedaż hybryd wzrosła o 44% rok do roku, osiągając liczbę 208 300 egzemplarzy. Hybrydy stanowią obecnie 40% całkowitej sprzedaży Toyota Motor Europe, zaś w Europie Zachodniej aż 50%. Do tego wyniku przyczynił się sukces nowego modelu Toyota C-HR, który zadebiutował w salonach na początku bieżącego roku. Hybrydową wersję Toyoty C-HR wybiera 80% nabywców tego modelu i jest to obecnie najpopularniejszy samochód hybrydowy w Europie. Dobre wyniki uzyskał także Yaris Hybrid (+7%) oraz RAV4 Hybrid (+75%).

"Europejski rynek nadal notował wzrosty w drugim kwartale roku, a wyniki Toyoty po raz kolejny przewyższały wskaźniki rynkowe. Nasza sprzedaż wzrosła aż o 11%. Gama hybryd Toyoty i Lexusa obejmuje 15 modeli, więcej niż jakikolwiek producent. Szeroka i różnorodna oferta napędza dwucyfrowy wzrost. Hybrydy stanowią już 40% sprzedaży samochodów naszej firmy, co pokazuje, że europejscy kierowcy przekonali się do tej technologii" - powiedział Johan van Zyl, prezydent i CEO Toyota Motor Europe.