Gdzie w Europie samochody są najdroższe?

Narzekasz na ceny samochodów oraz cła i podatki w Polsce? Niektórzy mają gorzej. Najdroższe auta są w Danii. Nie dość, że ceny są astronomiczne, to opłaty rejestracyjne i podatki mogą sięgnąć nawet 180 proc. ceny auta. Ale ma się to zmienić.

Kupno samochodu w Danii to naprawdę poważny wydatek

Nie dość, że mają najdroższe auta, to jeszcze przy zakupie samochodów w Danii pobierane są bardzo wysokie opłaty rejestracyjne, których wartość sięga 105 proc. od pierwszych 79 000 DKK (ok. 40 tys. zł) ceny samochodu z podatkiem VAT łącznie oraz 180 proc. od pozostałej części wartości samochodu. Podatek rejestracyjny opłacany jest jednorazowo na cały okres użytkowania pojazdu w Danii. Oznacza to, że kolejny właściciel pojazdu będzie z podatku rejestracyjnego zwolniony. Na tańsze auta używane nie ma jednak co w Danii liczyć. Każdy sprzedający chce zrekompensować sobie wydatki już poniesione.



Ale niebawem może się to zmienić. Duński premier Lars Lokke Rasmussen poinformował, że rozważana jest zmiana przepisów, dzięki którym Duńczycy będą mogli kupować samochody taniej, a sama cena auta będzie niższa.



Dzisiaj najtańszy VW Golf 1.0 TSI Trendline z silnikiem o mocy 85 KM kosztuje w Danii ok. 120 tys. zł. Dla porównania w Polsce to samo auto to wydatek 66 tys. zł. Rząd duński publikuje symulację. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, ten sam Golf będzie tańszy o 7 proc., a Passat o 12,1 proc. To sporo, biorąc pod uwagę, że najtańszy Passat kosztuje w Danii 192 tys. zł. a Arteon astronomiczne 320 tys. zł.

Gdzie jest taniej?



Okazuje się, że najtaniej jest kupić i zarejestrować samochodów w Luksemburgu. Tam podatek VAT to "tylko" 15 proc. A jak to wygląda w innych krajach i jakie dodatkowe opłaty rejestracyjne muszą wnosić właściciele samochodów?



- Austria, VAT 20 proc., zależny od wysokości zużycia paliwa

- Belgia, VAT 21 proc., zależny od pojemności silnika

- Czechy, VAT 22 proc.

- Dania, VAT 25 proc., od 105 do 180 proc.

- Finlandia, VAT 22 proc., 100 proc.

- Francja, VAT 19,6 proc., zależny od pojemności silnika i poziomu emisji spalin

- Grecja, VAT 18 proc., zależny od pojemności silnika

- Hiszpania, VAT 16 proc., 12 proc. przy silnikach o poj. powyżej 1600 cm3

- Holandia, VAT 19 proc., 45,2 proc.

- Irlandia, 21 proc., od 22,5 do 30 proc.

- Luksemburg, 15 proc.,

- Polska, 22 proc., akcyza (3,1 lub 18,6 proc.)

- Portugalia, 19 proc., zależny od pojemności silnika

- Szwecja, 25 proc.

- Słowacja, 19 proc.

- Węgry, 25 proc.

- Wielka Brytania, 17,5 proc.

- Włochy, 20 proc., zależny od pojemności silnika i poziomu emisji spalin