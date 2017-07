Francuzi podsumowali I półrocze. Będą sprzedawać auta przez internet!

Grupa PSA, w skład której wchodzą Citroen, DS i Peugeot, podsumowała właśnie pierwsze sześć miesięcy 2017 roku. Czy koncernowi udało się zrealizować ambitne plany strategii określanej jako "Push to pass"?

Francuzi poinformowali, że w pierwszej połowie 2017 roku dostarczyli nabywcom 1 580 000 pojazdów. Oznacza to, że firma poprawiła sprzedaż m.in. w Ameryce Łacińskiej, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w rejonie Eurazji, Indii i Pacyfiku. Na tym jednak francuskie apetyty się nie kończą.

Reklama

Wygląda na to, że PSA dotrzyma słowa mówiącego o 31 zaplanowanych na bieżący rok rynkowych premierach w sześciu największych geograficznych obszarach działalności koncernu. Już we wrześniu na rynek trafić mają nowa wersja Peugeota 308 oraz dwa crossovery spod znaku Citroena: C3 AIRCROSS (w Europie) i C5 AIRCROSS (w Chinach). W październiku do europejskich salonów trafić ma również luksusowy SUV - DS7 CROSSBACK.

W przypadku Peugeota duży wpływ na słupki sprzedaży ma aktualny Europejski Samochód Roku - model 3008. W pierwszym półroczu firma dostarczyła nabywcom 114 900 egzemplarzy. Od momentu rynkowego debiutu do klientów trafiło już ponad 205 tys. sztuk.

Karuzelę sprzedaży Citroena napędza głównie nowy C3, który w pierwszym półroczu znalazł 120 tys. nabywców. Wprowadzenie do salonów kolejnej generacji poprawiło ubiegłoroczny wynik aż o 63 proc. Od momentu rynkowego debiutu na obecne wcielenie Citroena C3 zdecydowało się w sumie 160 tys. osób.

Plany dotyczące poprawy wyników sprzedaży zakładają też szereg nietypowych działań. Jednym z nich jest - startująca właśnie we Francji - internetowa platforma pozwalająca kupić nowego Citroena, DS lub Peugeota bez wychodzenia z domu.