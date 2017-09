Francuzi dopłacą do zakupu aut. Również używanych!

Francuski rząd planuje serię bodźców finansowych, mających zachęcać do wycofywania z ruchu starszych, zanieczyszczających środowisko samochodów.

Zdjęcie Rząd chce, by Francuzi wymienili nawet 3 mln samochodów /Getty Images

Minister ochrony środowiska Nicolas Hulot powiedział dziennikowi "Liberation" (wydanie poniedziałkowe), że w projekcie budżetu na 2018 rok zawarte będą przedsięwzięcia służące ograniczeniu zanieczyszczania środowiska. Przewiduje się też pomoc dla rodzin o niskich dochodach. Projekt budżetu ma być przedstawiony w przyszłym tygodniu.

Reklama

Hulot zapowiedział, że zaproponuje, by premia w wysokości od 500 do 1000 euro za wymianę samochodu na nowszy, bardziej przyjazny dla środowiska model, przysługująca obecnie rodzinom o niskich dochodach, była od 2018 roku dostępna dla wszystkich posiadaczy samochodów z silnikami benzynowymi zarejestrowanych przed 1997 rokiem i samochodów z silnikami dieslowskimi zarejestrowanych przed 2001 rokiem.

Premia ma być przyznawana nie tylko przy zakupie nowego samochodu, lecz także względnie nowego pojazdu z drugiej ręki, charakteryzującego się niewielką emisją CO2.

Dla rodzin o niskich dochodach premia ta ma zostać podwojona, tzn. wynieść 2 tys. euro.

Do takiej wymiany w trosce o stan środowiska kwalifikuje się we Francji ok. 3 mln samochodów. Resort środowiska ma nadzieję, że w przyszłym roku wymienionych zostanie 100 tys. pojazdów.

Posiadacze pojazdów z silnikami spalinowymi, którzy zdecydują się zamienić je na samochody z napędem elektrycznym otrzymają dodatkowo 2500 euro, ponad przewidziane już 6 tys. euro.