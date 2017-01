Fiat Abonament, czyli nowy sposób na nowe auto

Włoska marka wprowadza na nasz rynek nowy sposób na użytkowanie samochodu, ale bez konieczności kupowania go i martwienia się o jakiekolwiek dodatkowe koszty.

Zdjęcie Fiat 500X /INTERIA.PL

Oczywistym jest, że firmy nie kupują samochodów za gotówkę, ale biorą je w leasing. Od pewnego jednak czasu coraz większą popularnością cieszy się wynajem długoterminowy, będący jeszcze prostszym i korzystniejszym sposobem na użytkowanie nowego pojazdu.

Fiat postanowił zaoferować właśnie to drugie rozwiązanie, ale nie firmom, lecz klientom indywidualnym. Nazywa się to Fiat Abonament i, zgodnie z nazwą, pozwala nam na korzystanie z samochodu w ramach comiesięcznej opłaty.



W przeciwieństwie do kredytu czy leasingu, nigdy nie stajemy się właścicielem auta, ale, wbrew pozorom, ma to wiele plusów. Po pierwsze nie ma żadnej wpłaty własnej przy podpisywaniu umowy, a także nie ponosimy kosztów ubezpieczenia. Podobnie nie interesują nas koszty związane z serwisowaniem oraz kupnem i wymianą opon zimowych. Wszelkie opłaty, jakie pojawiają się podczas korzystania z samochodu (oprócz oczywiście paliwa), są już wliczone w cenę abonamentu.



Jednym istotnych z argumentów przeciwko kupowaniu nowego samochodu, jest fakt jego szybkiej utraty wartości i późniejszych potencjalnych problemów z odsprzedażą oraz niepewności co do ceny, jaką otrzymamy za pojazd po kilku latach. W przypadku oferty Fiata auta jednak nie kupujemy, więc po zakończeniu umowy, zwyczajnie je oddajemy, płacąc w sumie jedynie ułamek jego ceny w salonie.

Zdjęcie Fiat 500X /INTERIA.PL

Obecnie klienci mają do wyboru dwie wersje Abonamentu - na 11 lub 23 miesiące z limitem kilometrów 12 lub 25 tys. Do wyboru są modele 500 (od 761,61 zł miesięcznie), 500L (od 958,93 zł miesięcznie) oraz 500X (od 1445,73 na miesiąc). Jak jednak mówią przedstawiciele firmy, będącej operatorem programu (Grupa Masterlease), nie można wykluczyć, że w przyszłości w ten sam sposób będziemy mogli usiąść za kierownicą nowych Alf Romeo oraz Jeepów.

Rafał Grzanecki odpowiedzialny za markę Fiat w FCA Poland tak opisuje nowy program sprzedażowy "Fiat Abonament": Nowoczesne programy wynajmu samochodów przez lata były rozwijane głównie z myślą o klientach instytucjonalnych. Klienci detaliczni, osoby nieprowadzące działalności gospodarczej miały do wyboru zakup gotówkowy lub korzystały z wsparcia kredytu bankowego. Chcemy to zmienić. Pragniemy oferować również klientom detalicznym pełną mobilność, czyli możliwość użytkowania samochodu, ale bez dodatkowych konsekwencji związanych z jego posiadaniem m.in. jednorazowym znaczącym wydatkiem związanym z zakupem, bez kosztów przeglądów okresowych, ubezpieczeń, sezonowej wymiany ogumienia, czy wreszcie bez konsekwencji wynikających z utraty wartości samochodu używanego i trudności z jego odsprzedażą na rynku wtórnym. Jeżeli nowoczesne programy takie jak "Fiat Abonament" umożliwiają naszym klientom użytkowanie samochodu za bardzo rozsądnie skalkulowaną, równą miesięczną opłatę, a po roku lub dwóch bez żadnych konsekwencji zakończenie współpracy lub wymiany na nowy samochód, to czemu nie? - podsumowuje Rafał Grzanecki.