Ekologiczne modele BMW taniej o 17 tys. zł

W polskich salonach BMW startuje program dopłat o nazwie EcoBonus. Każdy kto zdecyduje się na nowe, ekologiczne auto niemieckiej marki, liczyć może na zniżkę w wysokości aż 17 tys. zł!

Zdaniem BMW celem programu EcoBonus jest "odmłodzenie floty pojazdów". Wprawdzie trudno się spodziewać, by większość klientów stacji demontażu pojazdów udawała się wkrótce wprost do salonu niemieckiej marki, ale trzeba przyznać, że przygotowana z myślą o polskich nabywcach oferta to miły gest. Tym bardziej, że aby skorzystać ze zniżki nie trzeba wcale złomować dotychczasowego samochodu.



Wystarczy, że zdecydujemy się na pojazd z palety BMW lub MINI emitujący mniej niż 130 gramów CO2 na kilometr. Wbrew pozorom, ich oferta jest bardzo bogata i nie ogranicza się wyłącznie do hybryd. Kryteria spełnia aż 131 modeli BMW i 29 aut spod znaku MINI, w tym wiele aut z silnikami wysokoprężnymi!

W przypadku zakupu BMW, kwota dofinansowania wynosi 17 000 zł brutto. Mogą z niej skorzystać posiadacze aut spełniających normę Euro 4 lub niższą. Oferta MINI dotyczy właścicieli aut z normą Euro 5 lub niższą, a bonus wynosi 8 500 zł brutto. Swój dotychczasowy samochód można (ale nie jest to warunkiem uzyskania dopłaty) zostawić w rozliczeniu u dealera.

W akcji, która potrwa od 1 września do końca roku, biorą udział wszyscy dealerzy BMW i MINI w Polsce. W obu przypadkach połowę zniżki pokrywają salony dealerskie.