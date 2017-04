Czy ten wyrok oznacza koniec parkomatów?

Warszawski ratusz twierdzi, że wyrok WSA może uniemożliwić płacenie w ulicznych automatach za parkowanie - informuje "Puls Biznesu".

Zdjęcie Czy wpisywanie nr rejestracyjnego narusza prawo? /Polska Press /East News

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał w czwartek, że obowiązek wpisywania numerów rejestracyjnych przy korzystaniu z parkomatów z klawiaturą jest niezgodny z prawem.



To efekt skargi mieszkańca na uchwałę rady miasta ws. płatnego parkowania. Jego zdaniem obowiązek wpisywania numeru rejestracyjnego w parkomacie narusza ustawę o ochronie danych osobowych i prawo do prywatności. Sąd przychylił się do tego poglądu.



W ratuszu twierdzą, że wyrok WSA jest niezrozumiały - pisze "Reczpospolita". "Na pewno po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia go zaskarżymy. System poboru opłat nie łamie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Baza została zgłoszona zgodnie z przepisami do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Co więcej - odbyła się również kontrola, która nie wykazała nieprawidłowości" - uważa rzecznik prasowy stołecznego ratusza Bartosz Milczarczyk.

"Gdy ten wyrok się uprawomocni, to cofnie miasto do XX wieku, bo uniemożliwi płacenie za parkowanie przez urządzenia mobilne. A z tego rozwiązania korzysta już kilkanaście procent kierowców parkujących w strefie objętej opłatami" - dodaje rzecznik.