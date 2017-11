Coraz większa sprzedaż nowych samochodów

To może być wyjątkowo udany rok dla dilerów. Wszystko wskazuje na to, że sprzedaż nowych samochodów w 2017 roku w Polsce zbliży się do pół miliona egzemplarzy.

Zdjęcie Z rosnącej sprzedaży najbardziej cieszą się dilerzy Skody /

Takie dane płyną z raportów Instytutu SAMAR, który donosi o rekordowym popycie na nowe samochody w naszym kraju. Z najnowszych danych wynika, że w minionym miesiącu w Polsce zarejestrowano aż 40 539 nowych samochodów osobowych. To o przeszło 9 proc. więcej niż we wrześniu i o blisko 26 proc. więcej niż w październiku 2016 roku.

W okresie od stycznia do końca października w Polsce zarejestrowano już 396 063 nowe samochody osobowe - o przeszło 18 proc. więcej niż rok temu. Analitycy SAMAR-u szacują, że koniec grudnia może zamknąć się liczbą nawet przeszło 490 tys. rejestracji.

Rosnąca liczba samochodowych zakupów nie oznacza jednak, że rodacy zwrócili się naglę w stronę fabrycznie nowych pojazdów. Z danych instytutu wynika bowiem, że od początku stycznia w ramach tzw. zjawiska reeksportu, z Polski wyjechało już ponad 44 tys. samochodów. Oznacza to, że za granicę trafia w sumie ponad 11 proc. sprzedanych w naszym kraju jako nowe pojazdów.

Na rekordową liczbę rejestracji w głównej mierze składają się zakupy flotowe. Obecnie udział tego typu klientów w polskim rynku sięga już - uwaga - blisko 74 proc. W październiku "szukające kosztów" firmy kupiły aż o 31 proc. więcej nowych samochodów niż rok temu. W całym bieżącym roku zakupy flotowe zwiększyły się średnio o 21 proc.

W rankingu popularności, licząc od początku roku, pierwsze miejsce, tradycyjnie już, zajmuje Skoda. Z wynikiem 51 154 rejestracji czeska marka śmiało zmierza po kolejne z rzędu zwycięstwo w zestawieniu rejestracji aut osobowych. Drugi stopień podium zajmuje Toyota, która w bieżącym roku dostarczyła już polskim nabywcom 41 513 nowych samochodów. Trzecie miejsce w zestawieniu najpopularniejszych marek zajmuje Volkswagenem z wynikiem 39 677 rejestracji. W pierwszej piątce znajdziemy jeszcze kolejno: Opla i Forda.

Najpopularniejszym nowym autem w Polsce pozostaje Skoda Octavia (15 803 sztuki), która jest też najchętniej kupowanym pojazdem firmowym (12 897 samochodów kupiono "na firmę"). Drugie miejsce w rankingu popularności zajmuje Skoda Fabia (15 372 sztuki) przed zamykającym podium Oplem Astrą (13 049). Astra - biorąc pod uwagę dane od stycznia do końca października 2017 roku - jest za to najczęściej wybieranym przez klientów indywidualnych nowym samochodem w Polsce.