Citroen C3 Aircross z polskimi cenami

Chociaż Francuzi nie rozpoczęli jeszcze oficjalnej kampanii promocyjnej, w polskich salonach Citroena – przedpremierowo - można już składać zamówienia na najnowszego crossovera francuskiej marki – model C3 Aircross.

Cenniki otwiera kwota 52 900 zł. Tyle zapłacić trzeba za odmianę z bazowym silnikiem benzynowym 1.2 PureTech o mocy 82 KM sprzęgniętym z ręczną, pięciostopniową skrzynią biegów. Zwolennicy jednostek wysokoprężnych wydać muszą aż o 14 tys. zł więcej. Najtańszy diesel - 1.6 BlueHDI o mocy 100 KM - (również z pięciostopniową przekładnią) to wydatek od 66 900 zł.

Wyposażenie podstawowej wersji - Live - obejmuje m.in.: system rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości, asystenta ruszania na wzniesieniach, alarm niezamierzonego przekroczenia linii, system monitorowania zmęczenia kierowcy Coffee Brake Alert czy tempomat z ogranicznikiem prędkości.

Citroen C3 Aircross to niewielki crossover zbudowany w oparciu o architekturę modelu C3. Auto mierzy 4,15 m długości, 1,76 m szerokości i 1,64 m wysokości. Rozstaw osi to równe 2,6 m. Bagażnik mieści pakunki o objętości do 410 l. Jego pojemność powiększyć można o 110 l przesuwając - regulowaną - tylną kanapę.

Firma liczy na zainteresowanie młodszej klienteli. By ją przyciągnąć Francuzi stawiają na personalizację. Klienci będą mieli do wyboru 8 kolorów karoserii, 4 kolory dachu i cztery pakiety kolorystyczne dotyczące dodatków (m.in. listew ochronnych). Oprócz tego przewidziano też bogatą gamę kołpaków oraz 16- lub 17-calowych, aluminiowych obręczy kół. W sumie nabywca ma mieć do wyboru aż 90 różnych kombinacji.