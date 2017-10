Ceny Opla Vivaro Kombi Elegance i Tourer

Kilka tygodniu temu nowe minibusy Opel Vivaro miały swoją premierę na salonie we Frankfurcie. Dziś można już składać zamówienia na Vivaro Tourer oraz na nowego Vivaro Kombi Elegance z miejscami dla 9 osób.

Zdjęcie Opel Vivaro Tourer /

Vivaro Tourer, którego ceny zaczynają się od 155 600 zł, można nazwać salonikiem biznesowym. Osoby chcące korzystać z Vivaro Tourer jak z mobilnej sali konferencyjnej mogą po prostu odwrócić drugi rząd siedzeń o 180 stopni, tworząc przestrzeń sprzyjającą rozmowie. Ten przestronny van może stać się jeszcze bardziej komfortowy dzięki dwóm opcjonalnym fotelom obracanym o 360 stopni i składanemu stolikowi.

Standardowe wyposażenie modelu Vivaro Tourer obejmuje oświetlenie sufitowe LED, dwa porty USB i gniazda 220 V (do 300 watów) dla pasażerów z tyłu, a po zamontowaniu dodatkowego akumulatora pojemność energetyczna przy wyłączonym silniku wzrasta do 70 Ah. Klimatyzacja z przodu i z tyłu, czujniki parkowania i wiele innych elementów wyposażenia również oferowane są w standardzie.



Vivaro Tourer wyróżnia się też wyglądem zewnętrznym, podkreślonym czarnymi klamkami drzwi i tylnej klapy oraz błyszczącymi oprawami lusterek bocznych. Ponadto dostępne są mocno przyciemniane szyby za słupkiem B oraz 17‑calowe obręcze kół ze stopów lekkich w wersji dwukolorowej, srebrnej lub czarnej.

Zdjęcie Opel Vivaro Tourer /

Vivaro Kombi Elegance z kolei to minibus do przewozu pasażerów lub rodziny. Wygodny fotel kierowcy jest regulowany w sześciu kierunkach, a dwójka pasażerów z przodu ma do dyspozycji komfortowo wyprofilowane siedzenia. Tylne kanapy mają standardowo podłokietniki, drugi i trzeci rząd siedzeń można wymontować bez użycia narzędzi, a trzeci rząd jest także składany. 9‑osobowy minibus jest już dostępny w cenie od 128 100 zł.