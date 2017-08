Audi zanotowało najlepszą sprzedaż w historii

W lipcu, Audi AG oddało do rąk klientów na całym świecie o 3,5 procent więcej samochodów niż w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Blisko 154 600 wprowadzonych na rynek aut sprawia, że liczba ta, to zarazem najlepszy lipcowy wynik sprzedażowy w całej dotychczasowej historii przedsiębiorstwa.

Zdjęcie Ważnym składnikiem sukcesu Audi była nowa rodzina A5 (na zdjęciu wersja Sportback) /INTERIA.PL

"Zrównoważonym globalnie wzrostem w lipcu, doskonale zaczęliśmy drugie półrocze" - mówi Dietmar Voggenreiter, szef marketingu i sprzedaży Audi AG. "Chcemy się tego trzymać w nadchodzących miesiącach. W Chinach wszystkie znaki wskazują jednoznacznie na wzrost sprzedaży, a na coraz większej ilości rynków czujemy pozytywny wiatr powodowany przez ofertę naszych nowych samochodów.“



Do światowego wzrostu sprzedaży w ubiegłym miesiącu przyczyniła się przede wszystkim nowa rodzina A5 oraz najnowszy SUV Audi - model Q2. W lipcu producent sprzedał blisko 7100 egzemplarzy tego auta. Model ten obecnie stopniowo wchodzi na wiele rynków zamorskich, a w samej tylko Europie, na kupno miejskiego SUV-a rodem z Ingolstadt zdecydowało się już blisko 50 tysięcy klientów. Pod koniec czerwca w Chinach wystartowało nowe A5. Tym samym można je nabyć już na wszystkich dużych rynkach. W ubiegłym miesiącu globalna sprzedaż Audi A5 zwiększyła się w porównaniu do lipca ubiegłego roku o 65,1 procent, osiągając liczbę blisko 9350 sprzedanych aut.



Pozytywny trend sprzedaży Audi w Chinach ostatecznie się ugruntował. W porównaniu do roku 2016 wzrosła ona wyraźnie - o 10,3 procent i wynosząc 51 235 egzemplarzy, ustanowiła nowy rekord miesiąca. Chińscy dilerzy Audi zanotowali rosnący popyt na samochody z wszystkich segmentów. Wracając w czerwcu na ścieżkę wzrostu, Audi zdołało znacznie zredukować skumulowany, liczony rok do roku spadek sprzedaży. 306 020 oddanych od stycznia do rąk chińskich klientów samochodów sprawia, że Audi notuje wartości tylko 9,1 procent poniżej tych z 2016 roku. Po debiucie nowego Audi A5, w drugiej połowie roku w ofercie czterech pierścieni na chińskim rynku pojawią się dwie kolejne emocjonujące nowości: Audi RS3 Limousine i Audi TT RS.



Nowa rodzina Audi A5 była motorem sukcesu Audi także w Ameryce Północnej. Dostawy tego modelu w tym regionie potroiły się i wyniosły 2800 egzemplarzy. W USA sprzedaż wszystkich modeli Audi wzrosła w lipcu o 2,5 procent, osiągając liczbę 18 824 sprzedanych aut. Audi of America, mimo pesymistycznej sytuacji na rynku amerykańskim, może tym samym pochwalić nieprzerwanym, comiesięcznym wzrostem sprzedaży. Sprzedając w USA od początku roku 121 795 aut i notując łączny wzrost o 5,6 procent, Audi jako jedyny duży producent premium zanotowało wzrost liczby pojazdów sprzedawanych na tym rynku. Model A5 Sportback, dostępny w USA dopiero od maja, od razu stał się najpopularniejszym wariantem swojej serii modelowej. W Kanadzie, Audi podobnie jak w ubiegłych miesiącach, także w lipcu zanotowało dwucyfrowy wzrost: o 29,7 procent (3179 klientów). Wraz ze wzrostem o 18,4 procent, do około 21 383 samochodów sprzedanych od stycznia, w siedem miesięcy Audi Canada oddało do rąk klientów więcej samochodów niż w całym 2013 roku, czyli zaledwie przed czterema laty.



Koniec miesiąca rysował się dla Audi pozytywnie także w Europie - blisko 69 350 klientów w lipcu dało wzrost o 1,4 procent. Spośród dużych rynków, dzięki dwucyfrowemu wzrostowi, na czoło wybijały się Włochy (+16,8%, 7304 egz.), Holandia (+17,7%, 117 aut) i Wielka Brytania (+10,8%, 12 806 samochodów). Sytuacja Audi w Zjednoczonym Królestwie jest nadal znacznie lepsza niż tendencja na całym tamtejszym rynku. Od stycznia, Audi oddało do rąk brytyjskich klientów 102 810 samochodów, o 1,3 procent więcej niż przed rokiem. Audi Q2 spotyka się na Wyspach z bardzo pozytywnymi recenzjami. Wysoki popyt na drugą generację Audi Q5, która dopiero stopniowo pojawia się w Europie, w coraz większym stopniu zaznacza się także w bilansie sprzedaży w tym regionie: W lipcu, liczba 7300 sprzedanych Audi Q5 była większa o 19,5 procent od ilości egzemplarzy tego modelu sprzedanych w lipcu 2016.



Na tle europejskich krajów sytuacja w Polsce przedstawia się bardzo pozytywnie. Sprzedaż w lipcu wzrosła o 25,5% (989 samochodów), co zaowocowało najlepszą pozycją w historii Audi w Polsce po pierwszych 7 miesiącach roku. Dzięki rosnącej sprzedaży Audi Q7 (1 014 aut, +26,3%) oraz wprowadzonego na rynek z początkiem roku Audi A5 Sportback (457, + 90%) marka z czterema pierścieniami w logo utrwalił dwucyfrowy wzrost sprzedaży (+24,3 %).