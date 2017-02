Audi notuje kolejny wzrost sprzedaży

W styczniu 2017, Audi AG dostarczyło do rąk klientów na całym świecie ok. 124 000 samochodów. Wzrost sprzedaży widoczny był przede wszystkim w Europie i w Ameryce Północnej.

"W Europie i w Ameryce Północnej pozyskaliśmy więcej klientów niż kiedykolwiek wcześniej na początku roku" - mówi Dietmar Voggenreiter, szef marketingu i sprzedaży Audi AG. "Pozostajemy optymistami również w odniesieniu do przyszłości rozwoju biznesu w Chinach."

Na świetny handlowo początek roku w Europie wpłynął przede wszystkim utrzymujący się duży wzrost popytu we Włoszech (+17,6 procent, 5004 samochody), w Hiszpanii (+15,8 procent, 4928 egzemplarzy) i w Polsce, gdzie w porównaniu ze styczniem roku 2016, sprzedaż wzrosła aż o 42,6 procent. Na drogi naszego kraju wyjechało w ubiegłym miesiącu aż 958 aut z czterema pierścieniami w logo.

Na rodzimym, niemieckim rynku, Audi zwiększyło swoją sprzedaż o 5 procent, do poziomu 22 927 samochodów. W Rosji, przedsiębiorstwo ponownie odnotowuje stagnację popytu po tym, jak rosyjski rynek w minionych latach dotknięty został długą, gospodarczą niepewnością. Mimo to, popyt w tym kraju nieco drgnął, o 3,3 procent i wyniósł w styczniu 935 aut. Największym zainteresowaniem w Europie cieszyło się zwłaszcza nowe Audi A4 oraz nowe A5. Sprzedaż obu modeli klasy średniej wzrosła w ubiegłym miesiącu o 14,2 procent. Styczeń stał ponadto pod znakiem ważnej zmiany generacyjnej: w pierwszych tygodniach roku w europejskich salonach sprzedaży pojawiły się nowe Audi Q5 i Audi A5 Sportback. Sprzedaż wszystkich modeli Audi w Europie wzrosła o 3,1 procent, osiągając wielkość blisko 61 800 egzemplarzy.

W Ameryce Północnej cztery pierścienie odnotowały jeszcze lepszy początek roku. Sprzedaż wzrosła tu o 11,8 procent, do poziomu blisko 16 200 samochodów. Po raz pierwszy w styczniu przekroczono tu barierę 15 000 aut oddanych do rąk klientów. Dzięki znacznemu wzrostowi popytu w Kanadzie (+28,1 procent, 1932 auta) i w USA (+11,4 procent, 13 201 samochodów), Audi ponownie umocniło pozytywny trend sprzedażowy, rozwijany z powodzeniem w roku ubiegłym. Oprócz Audi A4 (+32,9 procent, 1959 egzemplarzy), świetnie sprzedawało się też Audi A6 (wzrost o 19,9 procent do 1108 pojazdów). W styczniu zwiększyła się również w Stanach Zjednoczonych łączna sprzedaż wszystkich modeli Audi typu SUV: Audi Q3, Q5 i Q7 odnotowały łączny wzrost o 21,9 procent.

Sprzedaż w Chinach zmniejszyła się o 35,3 procent w porównaniu do analogicznego miesiąca z ubiegłego roku. Chińskim klientom wręczono kluczyki do 35 181 aut z czterema pierścieniami w logo. Audi, wspólnie ze swoim chińskim partnerem FAW, ogłosiło w styczniu strategiczny, 10-letni plan dla rynku w Państwie Środka i położyło podstawy pod zrównoważony, korzystny kurs wzrostu w nadchodzących latach. Z tego powodu, chińscy dilerzy Audi na początku roku prowadzili sprzedaż detaliczną dość powściągliwie.