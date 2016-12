Alfa Romeo Giulia Veloce wyceniona w Polsce

Nowa wersja Giulii obiecuje świetne osiągi i sporo sportowych dodatków. Ile trzeba będzie za nią zapłacić?

To już trzecia odmiana Alfa Romeo Giulii (nie licząc ekstremalnej odmiany Quadrifoglio), wraz z którą na rynku debiutują dwie nowe jednostki napędowe - 2-litrowa, doładowana "benzyna" o mocy 280 KM oraz diesel 2,2 l, rozwijający 210 KM.

Silniki te stały się tym samym najmocniejszymi, jakie otrzymamy w "cywilnej" Giulii. To także jedyne odmiany, w których oferowany jest napęd na wszystkie koła. Występuje on seryjnie, podobnie jak 8-stopniowa, automatyczna skrzynia biegów.



Tym, co zaskakuje, są z pewnością osiągi oferowane przez jednostki napędowe wersji Veloce. Diesel przyspiesza do 100 km/h w 6,8 s, natomiast "benzyniak" w zaledwie 5,2 s! Można śmiało więc powiedzieć, że mamy do czynienia z usportowioną wersją Giulii, stanowiącą zdroworozsądkową alternatywę dla ekstremalnej Quadrifoglio.



Lista wyposażenia odmiany Veloce obejmuje między innymi elektrycznie sterowane fotele, skórzaną tapicerkę, podgrzewaną kierownicę, system multimedialny z 6,5-calowym ekranem, 7-calowy wyświetlacz między zegarami, ksenony oraz 18-calowe alufelgi.



Alfa Romeo Giulia Veloce z 280-konnym silnikiem benzynowym kosztuje 194 800 zł. Diesel jest nieco tańszy - zapłacimy za niego 189 600 zł.