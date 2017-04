750 000 zamówień na Opla Corsę

Piąta generacja Corsy wciąż jest bestsellerem - Opel otrzymał właśnie 750‑tysięczne zamówienie na obecną generację tego modelu, wprowadzonego na rynek pod koniec 2014 roku.

Zdjęcie Opel Corsa /

"Corsa, na którą przypada około jednej czwartej sprzedaży Opla, jest jednym z naszych najważniejszych modeli w Europie. W zależności od wersji jest to doskonały samochód dla singli i par, a nawet dla całych rodzin" — mówi Peter Küspert, wiceprezes ds. sprzedaży i obsługi posprzedażnej w firmie Opel.

Przez lata Corsa nie tylko zyskała sympatię klientów, ale także zdobyła wiele nagród i tytułów, w tym ostatnio: "Mały Samochód Roku 2016" w Irlandii, "Eko Samochód Roku 2016" na Łotwie, "Najrozsądniejszy Samochód 2015" i "Mistrz Wartości 2015" w Niemczech, a także AUTOBEST w kategorii samochodów, które warto kupić w Europie ("Best Buy Car of Europe") w 2015 roku.

Auto kontynuuje pasmo sukcesów zapoczątkowane przez pierwszą Corsę w 1982 roku. Do dziś wyprodukowano już ponad 13 milionów egzemplarzy wszystkich generacji tego modelu. Poniżej znajdziecie zestawienie, w którym przypominamy wszystkie generacje tego miejskiego auta i zwracamy uwagę na to, co je wyróżniało.