100 tys. elektrycznych Renault z wynajętymi akumulatorami

Francuski producent chwali się wynikami sprzedaży samochodów elektrycznych, w których baterie wyłączone są z ceny auta i oferowane na zasadzie wynajmu.

Zdjęcie Renault ZOE /

Renault podpisało za pośrednictwem swojej spółki finansującej, RCI Bank and Services, 100-tysięczną umowę sprzedaży modelu elektrycznego z formułą wynajmu akumulatora. Renault jest liderem na rynku samochodów elektrycznych w Europie. Firma oferuje formułę najmu akumulatora od chwili wprowadzenia do sprzedaży pierwszego modelu z napędem elektrycznym. Aktualnie 93% klientów Renault w Europie wynajmuje akumulatory.

Reklama

W ofercie najmu Renault udziela dożywotniej gwarancji na akumulator. W przypadku znaczącego spadku pojemności akumulatora lub jego niesprawności Renault zapewnia nieodpłatną wymianę lub naprawę. Gwarancja obejmuje cały okres użytkowania pojazdu. Również klienci kupujący samochody używane mają gwarancję sprawności akumulatora i jest to atut przy sprzedaży przez właściciela samochodu elektrycznego.

W ramach formuły najmu właściciele ZOE wyposażonych w akumulatory 22 kWh będą mogli już wkrótce wymienić go na akumulator Z.E 40 (zapewniający zasięg 400 km w cyklu NEDC, co przekłada się na zasięg 300 km w warunkach rzeczywistych podczas jazdy po mieście i poza miastem) bez konieczności wymiany samochodu.

Wraz z pojawieniem się nowego akumulatora Z.E 40, Renault wprowadziło uproszczoną taryfę cenową, bez określonego minimalnego czasu trwania umowy. Oferta obejmuje dwie opcje. Pierwsza pod nazwą "Z.E. Flex" to oferta typu "pay as you drive" ze stawkami proporcjonalnymi do rzeczywistego przebiegu. Druga opcja "Z.E. Relax" dotyczy nieograniczonego przebiegu i jest adresowana wyłącznie do klientów indywidualnych. Każdy klient może wybrać odpowiadającą mu opcję ZOE, zgodną z budżetem. Oferta jest elastyczna i uwzględnia zmieniające się potrzeby użytkowników, dlatego ryczałt można zmienić w dowolnym momencie.

We Francji coraz większe powodzenie ma opcja "all inclusive" obejmująca zarówno akumulator jak i samochód. Wybiera ją ponad 60% klientów ZOE. Zapewnia to korzyści związanie z opcją najmu akumulatora i umożliwia zaplanowanie całkowitego budżetu na samochód. Obecnie Nowe ZOE jest dostępne w cenie od 179 euro/miesiąc.