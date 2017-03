Zero gwiazdek w testach NCAP!

Szalupy pasażerskie "Titanica" projektowano z myślą o pasażerach pierwszej klasy. Chociaż od tego czasu minął już przeszło wiek, bogaci wciąż mają zdecydowanie większe szanse przetrwania sytuacji "awaryjnych"...

Zdjęcie Chevrolet nie posiada np. poduszek powietrznych / Producenci Nowe testy Euro NCAP. Ależ wpadka!

Podział na klasy jest szczególnie widoczny w świecie motoryzacji. Na biedniejszych rynkach, gdzie o popularności danego modelu decyduje wyłącznie cena, mało kto - włącznie z producentami - przejmuje się bezpieczeństwem pojazdów.

Tej prostej prawdy dowodzą testy zderzeniowe przeprowadzane w ramach ogólnoświatowego standardu NCAP. Obecnie w strukturach New Car Assessment Program (NCAP) działa już dziesięć odrębnych agencji. Najmłodszą jest Baharat NCAP utworzona specjalnie z myślą o testach zderzeniowych pojazdów oferowanych w Indiach, które są obecnie piątym co do wielkości rynkiem motoryzacyjnym świata.

Specjaliści od bezpieczeństwa samochodów przeprowadzili ostatnio testy zderzeniowe dwóch popularnych na lokalnym rynku modeli: Chevroleta Enjoy oraz Forda Aspire. Pierwszy to ośmioosobowy van, drugi jest reprezentantem popularnej niegdyś również na Starym Kontynencie grupy budżetowych sedanów klasy B. Jak auta poradziły sobie w testach zderzeniowych?

Wynik Chevroleta jest - łagodnie rzecz ujmując - druzgocący. Samochód, który w podstawowej wersji nie posiada ani jednej poduszki powietrznej, otrzymał ogólną ocenę 0 gwiazdek za ochronę dorosłych. Na 2 gwiazdki - głównie z uwagi na rozmiary pojazdu - oceniono poziom ochrony najmłodszych pasażerów.

Wbrew pozorom tani samochód nie musi być wcale niebezpieczny. Dla porównania, zdecydowanie nowszy konstrukcyjnie Ford Aspire, otrzymał trzy gwiazdki za ochronę dorosłych i dwie gwiazdki za ochronę najmłodszych pasażerów.

Testy przeprowadzane przez Baharat NCAP dowodzą, jak wielki wpływ na ocenę pojazdu ma wyposażenie go w poduszki powietrzne oraz wiek konstrukcji. Warto przypomnieć, że wynik 0 gwiazdek w testach Baharat NCAP otrzymały wcześniej m.in. lokalne odmiany Hyundaia i10, Maruti Suzuki Alto, Taty Nano Volkswagena Polo. Wszystkie one bazują na modelach skonstruowanych dobre dwie dekady temu.