​Za te wykroczenia nie wypłacą odszkodowania

Jechałeś za szybko lub nie zadbałeś wystarczająco o swoje auto? W razie wypadku ubezpieczyciel może uznać takie zachowanie za wystarczający powód, by obniżyć lub wręcz odmówić wypłaty odszkodowania.

Jeśli aut stoczyło się na postoju, a winą był niezaciągnięty hamulec pomocniczy - wina jest twoja. To ty musisz zadbać o swoje mienie, w tym przypadku o samochód. Jeśli w trudnych warunkach zimowych jechałeś na oponach letnich i doprowadziłeś do wypadku, wypłata z AC również będzie mocno wątpliwa i to mimo tego, że w Polsce nie ma przepisu nakazującego jazdę na zimówkach.



Problem z dochodzeniem odszkodowania może także być wtedy, gdy jesteśmy uczestnikami wypadku i zostanie stwierdzone, że w momencie zdarzenia przekroczyliśmy prędkość o więcej niż 30 km/h. Wtedy prawie wszyscy ubezpieczyciele zmniejszą kwotę odszkodowania z polisy AC o ok. 25-30 proc.



Okolicznością, która przyczyni się do obniżenia odszkodowania będzie łamanie przepisów drogowych, przez co doszło do wypadku. Jeśli np. wjedziemy na skrzyżowanie na czerwonym świetle, nie zastosujemy się do znaku stop, wymusimy pierwszeństwo, będziemy wyprzedzać w niedozwolonym miejscu, przekroczymy linię ciągłą, nie zastosujemy się do zakazu lub nakazu wjazdu lub jeśli będziemy rozmawiać przez telefon bez zestawu głośnomówiącego i przez te okoliczności dojdzie do wypadku - odszkodowanie zostanie obniżone.



Niezapięte pasy to również dobry powód dla towarzystw ubezpieczeniowych, by obniżyć kwotę odszkodowania i to nie tylko z tytuły AC, ale również NNW. Jeśli więc w wyniku wypadku zostaniemy trwałymi inwalidami, to ubezpieczyciel będzie wypłacał nam comiesięczną rentę, ale pomniejszoną o np. 40-50 proc. z powodu naszego niedbalstwa, czyli brak zapiętych pasów.



Jak się przed takim scenariuszem jednak uchronić? Przede wszystkim należy czytać dokładnie Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Poza tym za każdym razem trzeba się wykazać przed ubezpieczycielem wystarczającą troską o zabezpieczenie majątku i brakiem niedbalstwa.



Ubezpieczyciel będzie chciał obniżyć kwotę odszkodowania lub całkowicie odmówi jego wypłaty:

- jeśli szkoda naszego samochodu powstała z naszej umyślnej winy

- jeśli nasz samochód uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu, a my prowadziliśmy go pod wpływem środków odurzających lub też znajdowaliśmy się pod wpływem alkoholu,

- w sytuacji, kiedy celowo i z premedytacją działaliśmy na szkodę naszego samochodu,

- w sytuacji, kiedy szkoda, jaka powstała z różnych przyczyn nie przekracza 1% wartości samochodu,

- jeśli nasz samochód został skradziony, a w środku wozu pozostawiliśmy kluczyki oraz dokumenty wozu,

- w sytuacji, gdy podczas jakiejkolwiek kolizji prowadziliśmy samochód bez ważnego prawa jazdy lub też w tym momencie jechaliśmy bez prawa jazdy,

- jeśli w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia samochodu nie pozostaliśmy na miejscu zdarzenia, tylko z niego zbiegliśmy,

- jeśli nasz ubezpieczone auto prowadziła osoba, która nie miała prawa jazdy lub uprawnień do kierowania naszym samochodem,

- w sytuacji, gdy nasz samochód nie miał opłaconych aktualnych badań technicznych lub też nie posiadał ważnej rejestracji wozu.

- jeśli opłacamy składki w ratach i spóźnimy się z którąkolwiek z wpłat.



