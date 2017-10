W Polsce będzie można jeździć mając nawet 0,5 promila?

Do komisji sejmowej wpłynął wniosek w tej sprawie. Wnioskodawca chce, by stężenie dopuszczalne wzrosło z 0,2 a 0,5 promila. Powód? Bo w innych krajach tak jest.

Zdjęcie Obecne limity obowiązujące w Polsce są bardzo restrykcyjne /Piotr Jędzura /Reporter

Petycję do komisji sejmowej złożył w imieniu obywatela RP z miejscowości Łazy, w województwie dolnośląskim, poseł PiS Bogdan Latosiński. Według niej obecne przepisy w tym zakresie są zbyt restrykcyjne w porównaniu do innych krajów i to nie tylko europejskich. Podaje przykłady między innymi: Argentyny, Australii, Austrii, Francji, Grecji, Niemiec, Szwajcarii czy Włoch, gdzie limit to 0,5 promila.

We wniosku wymienia również kraje, w których wskaźnik stężenia alkoholu dopuszczający do prowadzenia pojazdów jest jeszcze większy i wynosi 0,8 promila. To m.in. Stany Zjednoczone, Kanada i Wielka Brytania.



Przypomnijmy, w Polsce obowiązuje dzisiaj norma 0,2 promila z wyjątkiem osób kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony, przewożących powyżej 9 osób oraz młodych kierowców do 24. roku życia.



Stan po spożyciu alkoholu występuje, gdy zawartość alkoholu mieści się w przedziale 0,2-0,5 promila. Wtedy w razie wypadku lub kontroli osoba ta odpowiada jak za wykroczenie. Jeżeli zaś u osoby kierującej stężenie alkoholu przekracza 0,5 promila we krwi, osoba popełnia już przestępstwo.



A może ma rację?



Czy pomysł jest absurdalny? Nie ma miesiąca, w którym media nie nagłaśniałyby tragedii spowodowanej przez pijanego kierowcę. Mamy z tym problem i dobrze o tym wiemy. Widzi to policja, dlatego organizuje akcje "pijany kierowca". Widzą to organizacje społeczne i tworzą przeróżne kampanie. Świadomość zagrożenia wśród samych kierowców nadal jest jednak mała, a przyzwolenie innych na jazdę po spożyciu duże.

Jak się jednak okazuje, w statystykach wypadamy całkiem nieźle. Co prawda w Polsce nadal ginie nieporównywalnie więcej ludzi na drogach, niż w innych krajach europejskich, jednak gdy weźmiemy pod uwagę wypadki z udziałem pijanych, dane mogą zaskakiwać.



W 2016 roku liczba śmiertelnych wypadków wzrosła w Polsce o 5 proc. Młodzi Polacy giną na drogach średnio dwa razy częściej niż przeciętnie w innych krajach Unii Europejskiej - wynika z raportu McKinsey & Company zaprezentowanego podczas kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jednak jedynie lub aż 11 proc. wypadków śmiertelnych w Polsce jest związanych z alkoholem. W Szwecji to 28 proc., we Francji 26 proc.



Zero tolerancji



Komisja pochyliła się nad wnioskiem, jednak sam Latosiński rekomendował jej odrzucenie. Jak podkreśla biuro analiz sejmowych, kwestie alkoholu i kierowania pojazdami były w ostatnich latach podnoszone w Sejmie w licznych interpelacjach poselskich. W odpowiedzi na nie Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przedstawiało analizę zjawiska, która wykazuje, że taka zmiana nie jest uzasadniona.



Badania wskazują, że nawet niewielka dawka alkoholu zwiększa ryzyko udziału w wypadkach drogowych wszystkich użytkowników dróg, w tym również pieszych. Jak podkreślają naukowcy, ryzyko to znacznie rośnie od poziomu wyższego niż 0,4 promila.

Badania również jednoznacznie wskazują, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka w ruchu drogowym. Również dane Komendy Głównej Policji w tym zakresie potwierdzają, że największe zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w grupie kierujących będących pod działaniem alkoholu stanowią kierujący samochodami osobowymi. Drugą pod tym względem grupą stwarzającą zagrożenie spowodowane alkoholem stanowią rowerzyści.



Zgodni są także eksperci, który twierdzą, że wypadki drogowe, w tym i te związane z alkoholem, powodują wiele negatywnych skutków społecznych i gospodarczych. Przeprowadzone analizy wskazują, że w 2015 r szacunkowy koszt wszystkich zdarzeń drogowych w Polsce wyniósł 48 mld 200 mln zł, co odpowiadało 3 proc. PKB.



Przyjmując dane Komisji Europejskiej, że około 25 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych na drogach jest powiązanych z alkoholem, należy przyjąć, że w Polsce w 2015 r. straty z tego tytułu mogłyby wynieść ponad 6 mld zł, a tragedia związana ze śmiercią spowodowaną alkoholem doprowadziła do śmierci 2938 osób.



Członkowie komisji również mieli mieszane uczucia co do zwiększenia limitu, dlatego wniosek jednomyślnie odrzucono.



Juliusz Szalek