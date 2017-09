Testy zderzeniowe dziewięciu nowych aut. Są wpadki?

EuroNCAP – niezależna organizacja badająca bezpieczeństwo nowych samochodów – opublikowała wyniki prób zderzeniowych aż dziewięciu debiutujących na europejskim rynku pojazdów. Ponieważ sprawdzano auta w różnych wersjach wyposażeniowych, w sumie testom poddano aż 11 modeli!

Zdjęcie Opel Grandland X /

Specjaliści od bezpieczeństwa wzięli na cel nowe: Forda Fiestę, Jeepa Compasa, Mazdę CX-5, Mercedesa klasy S w wersji kabriolet, Opla Amperę-e, Opla Grandlanda X, Renault Koleosa oraz dwa modele Kii - Picanto i Rio. Ostatnie poddano próbom w dwóch odmianach: standardowej i wzbogaconej o zestaw safety pack.

Reklama

To właśnie nowe Kie miały najwięcej problemów z testami zderzeniowymi. Zarówno Picanto, jak i większa Rio, w standardowej odmianie, otrzymały po trzy gwiazdki. Co pocieszające, oceny w kategoriach ochrony dorosłych, dzieci i pieszych uznać można za dobre. W obu przypadkach na końcowym wyniku zaważyło marne wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa ocenione na zaledwie 25 punktów procentowych.

W przypadku Picanto pakiet safety podniósł wynik do 47 proc, co poskutkowało przyznaniem autu ogólnej oceny czterech gwiazdek. Rio z bogatszym wyposażeniem oceniono w kategorii dodatkowych systemów wspomagających bezpieczeństwo na 59 proc. punktów. To wystarczyło, by samochód zdobył maksymalną notę ogólną - 5 gwiazdek.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kia Picanto - crash test 2017

Niewielką wpadkę zaliczył też Opel Ampera-e. Jako jedyny z pozostałych aut nie otrzymał maksymalnej oceny i musiał zadowolić się czterogwiazdkowym wynikiem. W tym przypadku zaważyły, niższe niż u konkurencji, noty za ochronę dorosłych (82 proc.) i dzieci (73 proc.). Wysoko, na 72 proc., oceniono za to dodatkowe wyposażenie wspomagające bezpieczeństwo.

W kategorii ochrony dorosłych pasażerów wyróżnia się zwłaszcza nowa Mazda CX-5, która zdobyła aż 95 proc. punktów. Samochód otrzymał też najwyższe z całej stawki (78 proc.) oceny za ochronę pieszych.



Z ochroną najmłodszych najlepiej poradził sobie nowy Opel Grandland X (87 proc.). Najwięcej punktów - 75 proc. - za dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo zgarnęło nowe Renault Koleos.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Opel Grandland X - crashtest 2017

Z punktu widzenia masowego odbiorcy szczególnie cieszyć mogą zwłaszcza bardzo dobre wyniki uzyskane przez jednego z liderów europejskiego rynku - Forda Fiestę. Mimo niewielkich wymiarów nowy Ford otrzymał 87 proc. punktów za ochronę dorosłych i wysokie 84 proc. punktów za ochronę dzieci. Poziom zabezpieczenia niechronionych uczestników ruchu oceniono na 64 proc., a dodatkowe systemy wspomagające bezpieczeństwo na, zaskakująco wysokie biorąc pod uwagę klasę auta, 60 proc.