Ten system nie pozwoli zostawić dziecka w aucie

Dzieci pozostawione bez opieki w rozgrzanych wnętrzach pojazdów to poważny problem. Upały każdego roku zbierają śmiertelne żniwo.

Zdjęcie W USA co rok umiera 37 dzieci pozostawionych w aucie /

Wg najnowszych danych w samych tylko Stanach Zjednoczonych w wyniku przegrzania organizmu, będącego następstwem pozostawienia w wystawionym na działanie promieni słonecznych pojeździe, umiera rocznie 37 dzieci! Władze USA postanowiły walczyć z tym horrorem obligując producentów samochodów do opracowania systemów przypominających roztargnionym rodzicom o pozostawionych w aucie pociechach.

Reklama

Nowa ustawa nazywana powszechnie "The Hot Cars Act of 2017" trafiła już do amerykańskiego senatu. Chociaż prawo nie zostało jeszcze uchwalone, część producentów podjęła już stosowne kroki. Pierwszym modelem wyposażonym w system przypominający o pozostawionych w aucie dzieciach był GMC Arcadia z roku modelowego 2016. Od tego czasu urządzenie trafiło na listę wyposażenia standardowego 20 innych oferowanych za Oceanem aut koncernu General Motor.

Kolejnym producentem, który zdecydował się wyprzedzić nowe amerykańskie przepisy jest Nissan. System ostrzegający o możliwości pozostawienia w pojeździe dziecka czy zwierzaka trafi wkrótce na listę wyposażenia amerykańskiego Nissana Pathfindera. Jak działa? Zobaczcie sami: