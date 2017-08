Systemy bezpieczeństwa czynnego Toyoty zmniejszają prawdopodobieństwo zderzenia o 90%

Z analizy danych o wypadkach, zebranych przez Japoński Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wynika, że samochody wyposażone w pakiet Toyota Safety Sense i inteligentny sonar ICS znacznie rzadziej uczestniczą w kolizjach polegających na uderzeniu w tył innego pojazdu.

Zdjęcie Toyota Safety Sense /

Toyota przedstawiła wyniki analizy danych o wypadkach, zebranych przez Japoński Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITARDA (Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis). Z bazy danych ITARDA wyodrębniono zdarzenia z udziałem modelu Prius, które miały miejsce w Japonii w okresie od grudnia 2015 do grudnia 2016 i zestawiono je z ogólną liczbą użytkowanych w tym okresie Priusów oraz fabrycznymi danymi o ich wyposażeniu. Na około 247 tys. samochodów, ok. 84 tys. było wyposażonych w system Toyota Safety Sense P, a ok. 121 tys. w Toyota Safety Sense P i inteligentny sonar ICS (Intelligent Clearance Sonar).

Badanie wykazało, że samochody wyposażone w pakiet Toyota Safety Sense uczestniczą w kolizjach polegających na uderzeniu w tył innego pojazdu o około 50% rzadziej, niż auta bez pakietu bezpieczeństwa, zaś w przypadku samochodów wyposażonych zarówno w pakiet Toyota Safety Sense, jak i ICS liczba takich kolizji jest mniejsza aż o 90%.

Wprowadzony w roku 2015 system bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense obejmuje m.in. system system antykolizyjny PCS (Pre Collision System), który po wykryciu znajdujących się przed samochodem pojazdów, przeszkód lub pieszych ostrzega kierowcę sygnałami dźwiękowymi i optycznymi, a w razie potrzeby wspomaga siłę hamowania lub przy braku reakcji kierowcy inicjuje hamowanie awaryjne.

Inteligentny sonar ICS pomaga zapobiegać kolizjom spowodowanym wciśnięciem niewłaściwego pedału podczas manewrowania na parkingach i w garażach, które stanowią około 30% wszystkich wypadków. Pomaga również zapobiegać zderzeniom przy małych prędkościach lub ograniczać ich skutki bez względu na użycie pedału przyspieszenia lub hamulca.

Toyota zapowiedziała, że przed końcem roku finansowego 2018 zwiększy liczbę modeli wyposażonych w Toyota Safety Sense oraz ICS do około 90% wszystkich sprzedawanych pojazdów.