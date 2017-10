Pierwszy na świecie fotelik z poduszką powietrzną

W wypadkach drogowych na całym świecie każdego roku ginie ponad 1,25 miliona ludzi. Sporą grupę ofiar stanowią najmłodsi.

Z danych Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że codziennie w wypadkach drogowych poważnych obrażeń ciała doznaje 5,5 tys. dzieci. Bezpieczeństwo najmłodszych staje się więc priorytetem dla producentów pojazdów. Używanie fotelików samochodowych jest oczywistością, ale nie od dziś wiadomo, że fotelik fotelikowi nie jest równy. Co więcej, w ich konstrukcji cały czas zachodzą zmiany.

Maxi-Cosi, który jest wiodącym producentem fotelików dziecięcych, wprowadza do oferty pierwszy na świecie fotelik dziecięcy z wbudowaną poduszką powietrzną. Co ważne, urządzenie dostępne jest już również na polskim rynku.

By opracować przełomowy model nawiązano współpracę z firmą Helite - francuską spółką specjalizującą się w technologii przenośnych poduszek powietrznych. Wynikiem prac rozwojowych i testów jest technologia o nazwie Maxi-Cosi Air Safety stworzona z myślą o fotelikach przewożonych przodem do kierunku jazdy.

Pierwszym fotelikiem samochodowym dla dzieci wyposażonym w poduszki powietrzne jest Maxi-Cosi AxissFix Air. Wyposażono go we wkład z CO2 z systemem aktywacji poduszek powietrznych wbudowanym z tyłu fotelika. Kompatybilny z układem mocowań Isofix system wykrywa zderzenie w 0,015 sekundy. Skutkuje to uwolnieniem gazu, który napełnia dwie poduszki powietrzne zamontowane w specjalnych nakładkach na pasy. Opróżnienie toreb poduszek powietrznych z gazu po wypadku trwa niecałą sekundę.

Testy zderzeniowe wykazały, że takie rozwiązanie zapewnia znaczną redukcję sił działających na kręgi szyjne i głowę dziecka w czasie zderzenia czołowego. Zdaniem producenta, dzieci przewożone w fotelikach samochodowych ustawionych przodem do kierunku jazdy, wyposażonych w poduszki powietrzne, są do 55 proc. lepiej chronione w czasie wypadku, niż pociechy podróżujące w standardowych fotelikach ustawionych w ten sposób.

Debiutujący właśnie na rynku Maxi-Cosi AxissFix Air oprócz poduszek powietrznych posiada obrotowe siedzisko, co umożliwia ustawienie go tyłem, przodem oraz... bokiem do kierunku jazdy. Takie rozwiązanie ułatwiać ma wygodnego usadzanie dziecka w foteliku. Urządzenie przeznaczone jest dla dzieci o wzroście od 61 do 105 cm.

Patrząc z perspektywy przeciętnego polskiego nabywcy nowy fotelik ma tylko jedną wadę. "Sugerowana cena detaliczna" to "około" 2999 zł.