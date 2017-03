Nowa Toyota C-HR zdobyła 5 gwiazdek Euro NCAP

Nowa Toyota C-HR zdobyła najwyższą ocenę 5 gwiazdek w testach bezpieczeństwa Euro NCAP. Model uzyskał bardzo dobre wyniki w testach zderzeniowych oraz w badaniach skuteczności działania systemów bezpieczeństwa czynnego.

Zdjęcie Toyota C-HR /INTERIA.PL

Ochrona kierowcy i dorosłych pasażerów została oceniona aż na 95 procent. Za bezpieczeństwo dzieci C-HR uzyskał 77 procent, natomiast za ochronę przechodniów przed skutkami zderzenia 76 procent. Systemy bezpieczeństwa czynnego zdobyły 78 procent za skuteczność.

Reklama

W raporcie Euro NCAP Toyota C-HR uzyskała bardzo dobre wyniki przy zderzeniu czołowym. Maksymalną liczbę punktów samochód zdobył za uderzenie boczne oraz za szczególnie trudny test w zderzeniu bokiem ze słupem.

System PCS uzyskał maksymalną liczbę punktów w jeździe po mieście - samochód zatrzymał się przed przeszkodą przy wszystkich miejskich prędkościach. Przy prędkościach autostradowych system także wykazał się dużą skutecznością. Podczas zbliżania się do samochodu jadącego wolno, C-HR wyposażony w system reagowania w razie ryzyka zderzenia uniknął kolizji we wszystkich przypadkach. Gdy przeszkodą był samochód stojący na drodze lub cofający, C-HR automatycznie zapobiegł zderzeniu w większości przypadków, a w pozostałych PCS zmniejszył skutki wypadku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Toyota C-HR - crash test

"Bardzo dobre wyniki testów bezpieczeństwa Euro NCAP, w szczególności udowodniona skuteczność systemów bezpieczeństwa czynnego, pokazują, że Toyota C-HR ma do zaoferowania znacznie więcej niż niezrównany design. Naszym celem było stworzenie samochodu, który jest dynamiczny i bezpieczny" - powiedział Karl Schlicht, wiceprezydent ds. sprzedaży Toyota Motor Europe. - "Bezpieczeństwo samochodów Toyoty należy do naszych priorytetów. Toyota Safety Sense to ogromny krok naprzód pod tym względem, dlatego wprowadziliśmy go już do niemal wszystkich naszych modeli. W Yarisie 2017 będzie dostępny w standardzie".