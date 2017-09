Egzaminy na prawo jazdy powinny być trudne?

W Belgii odnotowano spadek liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. Telewizja VRT poinformowała, że nigdy wcześniej nie było tak dobrej sytuacji na belgijskich drogach.

W pierwszym półroczu na belgijskich drogach zginęło 230 osób, to o 13 procent mniej w porównaniu z sytuacją od stycznia do czerwca ubiegłego roku. Jeśli chodzi o regiony, to największy spadek odnotowano we Flandrii - o jedną piątą, natomiast w Walonii o niecałe 7 procent.



Ponadto, o 11 procent spadła liczba wypadków z udziałem młodych kierowców, którzy jeszcze do niedawna byli prawdziwym problemem. Belgijski Instytut Bezpieczeństwa bił wówczas na alarm, że zbyt łatwo można zdobyć prawo jazdy, argumentował, że podczas krótkich szkoleń młodzi kierowcy nie są w stanie nabyć doświadczenia.



Po tych apelach belgijski rząd wprowadził bardziej rygorystyczne testy na prawo jazdy, co - jak widać - przyniosło efekt.