Co szóste auto w Polsce ma używane opony ze złomu

Jedna opona styka się z asfaltem powierzchnią kartki pocztowej. Cztery opony dają w sumie wielkość kartki A4. Dokładnie tyle trzyma nas na drodze i to przy każdej prędkości i każdej pogodzie. Mimo tego, aż 16 proc. kierowców decyzję się na zakup opon na szrocie

Zdjęcie Aż 16 % polskich kierowców decyduje się na opony, które teoretycznie zakończyły swój żywot /Wojciech Stróżyk /Reporter

Jak wynika z badania Moto Daty, wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy, jak ważnym elementem samochodu są opony i kupuje używane ogumienie na złomie lub giełdzie. To ryzykowne, bo jak przekonują eksperci, używane opony z niewiadomego pochodzenia mogą być uszkodzone, a wada może być niezauważalna gołym okiem. Poza tym opona może być stara, guma stwardniała lub zniszczona przez złe magazynowanie. Wystarczy, że opona poleży kilka tygodni pod chmurką. Jeśli do jej środka dostanie się woda, piasek lub inne zanieczyszczenia, nadaje się wyłącznie na śmietnik. Nie mówiąc o przezimowaniu na świeżym powietrzu.



Równie ważny, co bieżnik, jest bok opony i stopa, czyli wzmocniony drutówką brzeg opony oraz wypełnienie, czyli wewnętrzna strona opony. Jest znacznie delikatniejsza niż bieżnik z reguły gładka i zastępuję dętkę. Stosunkowo łatwo ją, uszkodzić zwłaszcza mechanicznie.



Kupujemy na szrocie



Z badania wynika, że większość polskich kierowców ceni sobie bezpośredni kontakt ze sprzedawcą w czasie zakupu opon - 57 proc. spośród badanych do zakupu kompletu nowych opon wybiera warsztat, autoryzowany serwis lub sklep. 25 proc. kierowców korzysta ze sklepów internetowych, w których łatwo można dobrać opony i porównać produkty różnych producentów.



Niestety nadal 16 proc. respondentów deklaruje, że kupuje opony na szrocie lub giełdzie. Choć to mniejszość, to i tak ma wpływ na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg.

Czy ci klienci zwracają uwagę na stan opon, które kupują? Wiedzą jak czytać oznaczenia na oponie? Jeśli nie, to z pewnością przyda im się informator przygotowana przez Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego. Trafił on do 5 tys. największych serwisów motoryzacyjnych. Można z niego dowiedzieć się np. gdzie znaleźć datę produkcji opony, jak czytać oznaczenia rozmiaru opony albo gdzie znaleźć informację o pochodzeniu opony.



Przypomnijmy, jak i gdzie odczytać najważniejsze informacje na oponie.



Przykładowe oznaczenie: 205/55 R16 91T

205 - szerokość opony w mm,

55 - profil (procent wysokości boku do szerokości)

16 - średnica osadzenia na feldze

91T - indeks nośności oraz indeks prędkości



Wśród elementów, które znajdują się na oponie, są także:

- numer DOT - dane o producencie: fabryka, data produkcji

- symbol E.C.E - homologacja europejska, czyli informacja o dopuszczeniu do użytkowania na terenie Unii Europejskiej

- symbol alpejski - inaczej symbol płatka śniegu na tle góry w przypadku opon zimowych lub całorocznych oznacza homologację zimową opon zarówno pod względem bieżnika, jak i mieszanki gumowej



Niektóre opony, szczególnie te markowe, mają także oznaczenie, do jakich samochodów marek były montowane w fabryce. Świadczy to, z jakiego auta były ściągnięte i do jakiego samochodu były homologowane. To istotne szczególnie przy mocniejszych i szybszych samochodach.