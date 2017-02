Beata Szydło miała wypadek. Kto mówi prawdę, kto kłamie?

Zdjęcie Świadkowie: bez sygnałów dźwiękowych. Policja. Były sygnały dźwiekowe. Prokuratura: Kierowca seicento przyznał sie do winy. Nowoczesna: Kierowca seicento nie przyznał się do winy /fot. Jacek Bednarczyk /PAP Wideo Policja: Kolumna premier Szydło poruszała się z sygnałem świetlnym i dźwiękowym Wideo Świadkowie wypadku premier Szydło: Nie słyszeliśmy, żeby cokolwiek jechało na sygnałach Wideo Kierowca seicento usłyszał zarzut i przyznał się do spowodowania wypadku

Kierowca seicento przesłuchany bez adwokata. Nie przyznał się do winy

Wideo Prowadzący samochód premier Szydło zachował się jak "niedzielny kierowca"

