Test opon zimowych 2017

Jakie opony zimowe kupić? Odpowiedź nie jest prosta, dlatego od lat niemiecki automobilklub ADAC co roku przeprowadza testy najpopularniejszych modeli opon w najczęściej kupowanych rozmiarach. Żmudne badanie na zamarzniętym jeziorze sprowadza się do prostej i krótkiej oceny. Jak w szkole. Które opony zdały test na piątkę, a które dostały "lufę"?

Zdjęcie Które opony zimowe zapewniają najlepsze właściwości jezdne? /Motor

W tym roku pod lupę wzięto dwa najpopularniejsze rozmiary opon: 15 i 16 cali. W pierwszym przypadku to opony do samochodów segmentu B w rozmiarze 195/65 z indeksem prędkości T, w drugim dla większości małych crossoverów i SUV-ów opony o rozmiarze 215/65 z indeksem H.



Noty, jakie przyznaje ADAC, wyrażone są liczbowo. Im ocena niższa tym opona lepsza. Wpływ na ocenę mają noty z siedmiu kategorii (jazda na suchym, mokrym, śniegu, lodzie, zużycie paliwa, żywotność opony), w których przyznawane są oceny w pięciostopniowej skali: bardzo dobra, dobra, zadowalająca, wystarczająca i najgorsza niewystarczająca.



Które opony okazał się najlepsze?



W przypadku opon o rozmiarze 215/65 R16 zaskoczeniem może być brak przyznania przez ekspertów ADAC jakiejkolwiek oponie oceny bardzo dobrej.



Za dobrą, czyli na czwórkę, ocenili oni oponę Dunlop Wintersport 5 (wynik całkowity 2,3). Podkreślają, że to opona, która we wszystkich kategoriach utrzymuje równą dobrą ocenę, a na wyróżnienie zasługują właściwości jazdy na mokrej nawierzchni.



14 opon dostało ocenę zadowalającą, a tylko jedna niewystarczającą. To Chińska opona Nankang Snow SV-2.



Jak przedstawia się ostateczna ocena punktowa w teście opon 215/65 R16?

Dunlop Winter Sport - dobra

Suchy asfalt: 2,3

Mokry asfalt: 2,1

Śnieg: 2,5

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,5

Zużycie paliwa: 1,7

Żywotność: 2,0

Razem: 2,3

BF Goodrich g-Force Winter 2 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,6

Mokry asfalt: 2,6

Śnieg: 1,9

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,2

Zużycie paliwa: 1,5

Żywotność: 1,5

Razem: 2,6

Goodyer UltraGrip Performance Gen-1 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,4

Mokry asfalt: 2,2

Śnieg: 2,6

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,1

Zużycie paliwa: 1,4

Żywotność: 2,0

Razem: 2,6

Nokian WR D4 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,5

Mokry asfalt: 2,6

Śnieg: 1,9

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,4

Zużycie paliwa: 2,0

Żywotność: 2,5

Razem: 2,6

Michelin Alpin 5 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,1

Mokry asfalt: 2,4

Śnieg: 2,7

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,8

Zużycie paliwa: 2,3

Żywotność: 0,5

Razem: 2,7

Sava Eskimo HP2 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,4

Mokry asfalt: 2,7

Śnieg: 2,5

Lód: 2,3

Hałas/komfort: 3,6

Zużycie paliwa: 1,7

Żywotność: 2,5

Razem: 2,7

Continental WinterContact TS 850 P SUV - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,5

Mokry asfalt: 2,2

Śnieg: 2,2

Lód: 2,8

Hałas/komfort: 3,5

Zużycie paliwa: 2,2

Żywotność: 1,5

Razem: 2,8

Pirelli Scorpion Winter - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,1

Mokry asfalt: 2,1

Śnieg: 2,7

Lód: 2,7

Hałas/komfort: 3,6

Zużycie paliwa: 2,8

Żywotność: 2,5

Razem: 2,8

Fulda Kristall Control HP2 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,4

Mokry asfalt: 2,5

Śnieg: 2,9

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,3

Zużycie paliwa: 1,6

Żywotność: 1,5

Razem: 2,9

Apollo Apterra Winter - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,6

Mokry asfalt: 3,1

Śnieg: 2,8

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,8

Zużycie paliwa: 2,7

Żywotność: 2,0

Razem: 3,1

Avon WV7 - zadowalająca

Suchy asfalt: 3,0

Mokry asfalt: 2,5

Śnieg: 3,1

Lód: 2,7

Hałas/komfort: 3,6

Zużycie paliwa: 2,1

Żywotność: 3,0

Razem: 3,1

Barum Polaris 3 4x4 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,8

Mokry asfalt: 3,1

Śnieg: 2,4

Lód: 2,8

Hałas/komfort: 3,5

Zużycie paliwa: 2,5

Żywotność: 2,5

Razem: 3,1

Uniroyal MS plus 77 - zadowalająca

Suchy asfalt: 3,2

Mokry asfalt: 2,4

Śnieg: 2,1

Lód: 2,8

Hałas/komfort: 3,2

Zużycie paliwa: 2,5

Żywotność: 2,0

Razem: 3,1

Hankook I Cept RS2 W452 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,0

Mokry asfalt: 3,3

Śnieg: 2,1

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,6

Zużycie paliwa: 2,1

Żywotność: 1,5

Razem: 3,3

Firestone Destination Winter - zadowalająca

Suchy asfalt: 3,2

Mokry asfalt: 3,5

Śnieg: 2,8

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,6

Zużycie paliwa: 1,9

Żywotność: 2,0

Razem: 3,5

Nankang Snow SV-2 - niezadowalająca

Suchy asfalt: 2,5

Mokry asfalt: 5,5

Śnieg: 5,1

Lód: 2,7

Hałas/komfort: 3,3

Zużycie paliwa: 1,8

Żywotność: 2,0

Razem: 5,5

Do segmentu aut miejskich

W przypadku mniejszych opon do aut segmentu B 195/65 R 15 trzy opony zdobyły tytuł dobry, ani jedna nie oblała testu. Wyniki potwierdzają, że najlepsze opony są wtedy, kiedy w poszczególnych kategoriach utrzymują stały poziom.

Continental WinterContact TS860 - dobra

Suchy asfalt: 2,2

Mokry asfalt: 1,8

Śnieg: 1,9

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,4

Zużycie paliwa: 1,9

Żywotność: 2,5

Razem: 2,1

Esa+Tecar Super Grip 9 - dobra

Suchy asfalt: 2,3

Mokry asfalt: 2,3

Śnieg: 2,3

Lód: 2,1

Hałas/komfort: 3,3

Zużycie paliwa: 1,7

Żywotność: 2,5

Razem: 2,3

Kleber Krisalp HP 3 - dobra

Suchy asfalt: 2,3

Mokry asfalt: 2,5

Śnieg: 2,1

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,3

Zużycie paliwa: 2,0

Żywotność: 2,0

Razem: 2,4

Dunlop Winter Response 2 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,6

Mokry asfalt: 2,0

Śnieg: 2,1

Lód: 2,4

Hałas/komfort: 3,2

Zużycie paliwa: 1,8

Żywotność: 2,5

Razem: 2,6

Goodyear UltraGrip 9 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,4

Mokry asfalt: 1,9

Śnieg: 2,7

Lód: 2,4

Hałas/komfort: 3,1

Zużycie paliwa: 2,1

Żywotność: 2,0

Razem: 2,7

Hankook I Cept RS 2 W452 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,2

Mokry asfalt: 2,6

Śnieg: 2,7

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,7

Zużycie paliwa: 2,2

Żywotność: 2,5

Razem: 2,7

Vredestein Snowtrac 5 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,0

Mokry asfalt: 2,7

Śnieg: 2,9

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,8

Zużycie paliwa: 2,0

Żywotność: 3,0

Razem: 3,0

Yokohama W.drive V905 - zadowalająca

Suchy asfalt: 1,7

Mokry asfalt: 2,6

Śnieg: 2,2

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,7

Zużycie paliwa: 2,0

Żywotność: 3,0

Razem: 3,0

Falken Eurowinter HS01 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,6

Mokry asfalt: 2,6

Śnieg: 3,1

Lód: 2,9

Hałas/komfort: 3,6

Zużycie paliwa: 2,3

Żywotność: 2,5

Razem: 3,1

Firestone Winterhawk 3 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,1

Mokry asfalt: 3,1

Śnieg: 2,9

Lód: 2,5

Hałas/komfort: 3,4

Zużycie paliwa: 1,8

Żywotność: 2,5

Razem: 3,1

Nokian WR D4 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,3

Mokry asfalt: 3,1

Śnieg: 1,7

Lód: 2,4

Hałas/komfort: 3,6

Zużycie paliwa: 1,9

Żywotność: 3,0

Razem: 3,1

Michelin Alpin 5 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,1

Mokry asfalt: 2,5

Śnieg: 3,2

Lód: 2,6

Hałas/komfort: 3,5

Zużycie paliwa: 2,6

Żywotność: 1,5

Razem: 3,2

Aeolus SnowAce 2 AW08 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,4

Mokry asfalt: 2,7

Śnieg: 3,3

Lód: 2,4

Hałas/komfort: 3,4

Zużycie paliwa: 2,0

Żywotność: 3,0

Razem: 3,3

Kumho WinterCraft WP51 - zadowalająca

Suchy asfalt: 2,4

Mokry asfalt: 3,3

Śnieg: 2,6

Lód: 2,4

Hałas/komfort: 3,6

Zużycie paliwa: 2,3

Żywotność: 2,5

Razem: 3,3

Sava Eskimo S3+ - zadowalająca

Suchy asfalt: 3,3

Mokry asfalt: 2,9

Śnieg: 1,9

Lód: 2,4

Hałas/komfort: 3,5

Zużycie paliwa: 2,2

Żywotność: 2,5

Razem: 3,3

Semperit Master-Grip 2 - wystarczająca

Suchy asfalt: 3,6

Mokry asfalt: 2,5

Śnieg: 2,1

Lód: 2,7

Hałas/komfort: 3,0

Zużycie paliwa: 1,9

Żywotność: 3,0

Razem: 3,6