Tanie auto segmentu B. Yaris, mazda 2, fiesta, fabia a może clio?

​Rosnące nieustannie pojazdy segmentu B stanowią dziś coraz poważniejszą konkurencję dla droższych samochodów kompaktowych.

Obecnie, nawet podstawowe wersje, mogą pochwalić się coraz bogatszym wyposażeniem, zwłaszcza z zakresu bezpieczeństwa. To niezwykle istotne zarówno z punktu widzenia klientów indywidualnych, jak i flotowych. Co oferują bazowe odmiany popularnych modeli klasy B, a co wymagać będzie przy zakupie głębszego sięgnięcia do portfeli?



Toyota Yaris

Zmodernizowana Toyota Yaris to rynkowa nowość. Przy okazji liftingu samochód otrzymał nie tylko nowy silnik, ale również nowe pakiety wyposażeniowe. Ceny modelu w wersji trzydrzwiowej zaczynają się od 42 900 zł. Ile trzeba dopłacić za kolejną parę drzwi? Niewiele, bo równy 1 tys. zł. W obu przypadkach samochód wyposażony jest w litrowy silnik o mocy 69 KM i manualną skrzynię o pięciu przełożeniach. Już najtańsza odmiana wyposażona jest w dodatkowe systemy bezpieczeństwa: automatyczne światła drogowe, układy wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz wczesnego ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu. Standard obejmuje także: 7 poduszek powietrznych (przednie i boczne kierowcy i pasażera, kolanowa kierowcy, kurtyny boczne) i system wspomagający pokonywanie podjazdu.

Ponadto na liście wyposażenia podstawowego znalazł się system monitorowania ciśnienia w oponach, halogenowe światła do jazdy dziennej i czujniki deszczu wraz z automatycznymi wycieraczkami. Yaris w bazowej odmianie Life jest również wyposażony w kilka poprawiających komfort rozwiązań. Należą do nich między innymi: elektrycznie regulowane szyby przednie i lusterka, regulacja wysokości fotela kierowcy, komputer pokładowy, wielofunkcyjna kierownica i system "Follow me home".

Skoda Fabia

Czeski model nie występuje w odmianie trzydrzwiowej. Za najtańszą, pięciodrzwiową wersję należy zapłacić 41 tys. zł. Samochód - podobnie jak Toyota - również napędzany jest jednolitrowym motorem benzynowym. W tym przypadku moc to 60 KM.

Standardowe wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa obejmuje: sześć poduszek powietrznych oraz hamulec, który ma za zadanie dohamować samochód po wykryciu kolizji, a także system pokolizyjny ACS. Dopłaty wymaga system wspomagania ruszania pod wzniesienia (350 zł) oraz system wykrywający ryzyko wystąpienia kolizji (1200 zł). 150 zł zapłacić trzeba za system Coming Home/Leaving Home. Komputer pokładowy wymaga wyłożenia dodatkowych 250 zł.

Renault Clio

Cenniki Clio otwiera kwota 42 400 zł. Nabywca otrzymuje za nią pięciodrzwiowe nadwozie oraz silnik o pojemności 1,2 litra i mocy 75 KM.

Oferowane w standardzie systemy bezpieczeństwa (oprócz obowiązkowych) to m.in.: system wspomagania przy ruszaniu pod górę oraz przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. Na liście opcji zabrakło natomiast elektronicznych asystentów, takich jak np. system wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia oraz wczesnego ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu.

Podstawowa wersja oferuje jednak elektrycznie otwierane szyby przednie, światła do jazdy dziennej z diodami LED oraz komputer podkładowy i system kontroli ciśnienia w oponach.

Ford Fiesta

Najtańszą odmianę modelu - Ambiente - wyceniono na 45 550 zł. Niestety - jest to wersja dostępna tylko dla klientów flotowych. Klienci indywidualni za bazową odmianę - Trend - zapłacić muszą wg cennika 47 100 zł. Samochód napędzany jest silnikiem o pojemności 1,25 l i mocy 60 KM. Dopłata do wersji pięciodrzwiowej to 1 tys. zł.

Fiesta standardowo wyposażona jest w siedem poduszek powietrznych, a oprócz obowiązkowych systemów bezpieczeństwa do dyspozycji kierowcy oddano układ IPS - system zarządzający innymi systemami odpowiedzialnymi za ochronę pasażerów. Dodatkowe systemy bezpieczeństwa - układ zapobiegający kolizjom przy małych prędkościach i funkcja wzywania pomocy w momencie wypadku - dostępne są za dodatkową dopłatą. Pierwsza opcja kosztuje 1,6 tys. zł i można ją zamówić dopiero w wyższej wersji wyposażeniowej. Druga to koszt na poziomie 1 tys. zł. Na liście wyposażenia standardowego znalazły się jednak reflektory halogenowe, system "Follow me home" oraz elektryczne sterowanie przednich szyb.

Mazda 2

Ceny podstawowej wersji tego modelu zaczynają się od 54 400 zł. W takiej konfiguracji klient otrzymuje silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 75 KM. Napęd przekazywany jest za pomocą manualnej skrzyni pięciobiegowej.

Odmiana SkyGo wyposażona jest m.in. w boczne poduszki i kurtyny powietrzne. Niestety - dodatkowe systemy zwiększające bezpieczeństwo są dostępne tylko w wyższych wersjach wyposażeniowych. Przykładowo - chcąc posiadać system ostrzegający o niezamierzonej zmianie pasa ruchu - trzeba wybrać wersję SkyEnergy kosztującą 62,4 tys. zł.

Na liście standardowego wyposażenia odmiany bazowej znalazły się jednak takie dodatki, jak np. elektrycznie sterowane przednie i tylne szyby, a także manualna klimatyzacja i komputer pokładowy.