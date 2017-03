Ranking awaryjności Dekra . Jakie auta kupować, a jakie omijać?

Stowarzyszenie rzeczoznawców Dekra , już po raz dziesiąty, opublikowało obszerne opracowanie dotyczące awaryjności pojazdów. W tegorocznym raporcie, pierwszy raz w historii, uwzględniono aż 500 popularnych modeli.

Zgodnie z tradycją zestawienie powstało w oparciu o usterki stwierdzone przez diagnostów w czasie obowiązkowych przeglądów technicznych. W przypadku najnowszej publikacji pod uwagę wzięto około 15 mln tego typu badań.



W statystyce ujęto wyłącznie te usterki, które faktycznie wpływają na ocenę poszczególnych modeli (np. korozja, popękane sprężyny zawieszenia itd). Eksperci starali się pomijać te, które wynikają z zaniedbań serwisowych, (jak np. zużyte pióra wycieraczek czy klocki hamulcowe).

Na tle konkurencyjnych opracowań raporty Dekra wyróżniają się tym, że samochody dzielone są nie ze względu na wiek, lecz przebieg. W każdej z dziewięciu klas, obejmujących poszczególne segmenty rynku, rozróżniono trzy zakresy przebiegu: od 0 do 50 000 km, od 50 001 do 100 000 km oraz od 100 001 do 150 000 km.



By uzyskać jak najbardziej miarodajne informacje, w raporcie uwzględniono wyłącznie modele skontrolowane w liczbie - co najmniej - 1000 egzemplarzy.

Od lat do oceny pojazdu służy wskaźnik usterkowości wg Dekra - DMI (im wyższy, tym mniejsza liczba usterek danego modelu). Przy jego obliczaniu brany jest pod uwagę zarówno udział pojazdów bez istotnych usterek, jak i tych z poważnymi usterkami w całkowitej liczbie przebadanych egzemplarzy danego modelu. Dla każdego auta w określonej klasie pojazdów wynik jest następnie porównywany z wartością średnią (obliczoną dla danej klasy).



Na tej podstawie wyłaniani są zwycięzcy w poszczególnych segmentach rynku oraz najmniej usterkowy pojazd zestawienia. By uniknąć zdominowania listy zwycięzców przez auta najmłodsze, konkretny model musi zostać sklasyfikowany we wszystkich trzech zakresach dotyczących liczby przejechanych kilometrów.

Które samochody - zdaniem specjalistów Dekry - przysparzają swoim właścicielom najmniej kłopotów?

Co nie powinno raczej nikogo dziwić, aż w sześciu z dziewięciu klas odpowiadających segmentom rynkowym wygrały samochody producentów niemieckich. Po jednym pierwszym miejscu zdobyły: Japonia, Szwecja oraz Francja. Jeśli uwzględnić także pozycje drugą i trzecią w poszczególnych segmentach, samochody "made in Grermany" zajmują aż 18 z 27 miejsc na podium. Cztery przypadły Francji, trzy Japonii, a dwa Szwecji. Nie sposób przegapić, że do czołówki nie zakwalifikował się ani jeden pojazd rodem z Włoch i USA!

Tytuł "Najlepszy we wszystkich klasach", podobnie jak w roku ubiegłym, przypadł Audi A6. W przypadku modelu z Ingolstadt wskaźnik DMI (obliczany na podstawie usterkowości we wszystkich trzech zakresach przebiegu) wynosi 94,6. Kolejne miejsca w kategorii "najlepsze ze wszystkich klas" zajmują: 2. Mercedes Benz klasy E (DMI 91,8) oraz 3. Volvo S60/V60 (DMI 89,4).

Poniżej prezentujemy zwycięzców raportu Dekra 2017 w rozbiciu na poszczególne segmenty rynkowe:

SAMOCHODY MAŁE

1. Honda Jazz (rocznik 2008)

2. Mazda 2 (rocznik 2007)

3. Volkswagen Polo (rocznik 2009)



SAMOCHODY KOMPAKTOWE

1. BMW Serii 1 (rocznik 2011)

2. Ford Focus (rocznik 2010)

3. Mazda 3 (rocznik 2009)



SAMOCHODY KLASY ŚREDNIEJ

1. Volvo S60/V60 (rocznik 2010)

2. Audi A4 (rocznik 2008)

3. Audi A5 (rocznik 2007)



SAMOCHODY KLASY WYŻSZEJ/LUKSUSOWE

1. Audi A6 (rocznik 2011)

2. Mercedes klasy E (rocznik 2009)

3. BMW Serii 5/GT (rocznik 2009)



SAMOCHODY SPORTOWE/COUPE

1. Audi TT (rocznik 2006)

2. Porsche 911 (rocznik 2004)

3. Mercedes SL (rocznik 2001)



SAMOCHODY TERENOWE/SUV

1. Audi Q5 (rocznik 2008)

2. Mercedes GLK (rocznik 2008)

3. Volvo XC60 (rocznik 2008)



SAMOCHDY TYPU VAN i MINIVAN

1. Ford C-Max/Grand C-Max (rocznik 2010)

2. Opel Meriva (rocznik 2010)

3. Renault Scenic (rocznik 2009)



SAMOCHODY OSOBOWE-UŻYTKOWE

1. Mercedes Vito/Viano (rocznik 2003)

2. Citroen Berlingo (rocznik 2008)

3. Peugeot Partner (rocznik 2008)



DUŻE SAMOCHODY OSOBOWO-UŻYTKOWE

1. Renault Master (rocznik 2010)

2. Mercedes Sprinter (rocznik 2006)

3. Volkswagen Crafter (rocznik 2006)

Paweł Rygas