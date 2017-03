Jeździsz do ASO? Niektóre lepiej omijać!

Firma badawcza JD Power opublikowała właśnie ranking zadowolenia klientów z usług autoryzowanych stacji obsługi samochodów. Które marki wyszły z zestawienia obronną ręką?

Zdjęcie Które serwisy najlepiej radzą sobie z naprawami aut? /Getty Images

Chociaż dokument powstał w oparciu o spostrzeżenia amerykańskich klientów, na poziom zadowolenia z serwisu w ogromnym stopniu wpływają tzw. "standardy producenta" wspólne dla wszystkich autoryzowanych punktów obsługi danej marki na świecie. Wyniki amerykańskiego badania mogą więc stanowić ciekawe źródło informacji również dla europejskich klientów.



Pod uwagę brane były opinie właścicieli pojazdów w wieku od 1 do 5 lat. Ankieterzy pytali m.in. o poziom zadowolenia z usługi, stosunek cen do jakości czy ogólne odczucia dotyczące kontaktu z serwisem. Każdy z aspektów oceniano w skali punktowej (0-1000 punktów).

Co ważne, specjaliści z JD Power zwracają uwagę na stale podnoszący się poziom obsługi w ASO. Średni wynik w przypadku ostatniego raportu to 809 punktów. Dla porównania w zeszłym roku były to 782 punkty. W których autoryzowanych serwisach klienci liczyć mogli na szybkę, przyjemną i profesjonalną usługę?

Wśród marek premium najwyższą ocenę uzyskały ASO Lexusa. Ich średni wynik w 1000-punktowej skali to aż 874 punkty! Dzięki temu firma - jako jedyna - oceniona została przez ekspertów na "piątkę" (w skali od 1 do 5). Drugie miejsce - z dorobkiem 869 punktów - przypadło w udziale Audi. Ostatnie miejsce na podium zajął Lincoln z wynikiem 868 punktów.

Dalej uplasowały się: 4. Porsche (867 punktów), 5. Cadillac (865 punktów), 6. Jaguar (864 punkty) i 7. Mercedes (864 punkty). Wszystkie marki z miejsc od 2. do 7. oceniono na "czwórkę".

W ocenie Amerykanów na "trójkę" zasłużyły: Infiniti oraz - co ciekawe - BMW. Najsłabiej - ogólna ocena "dwa" - wypadły: Acura, Volvo i Land Rover. Dziwić może słaby wynik tego ostatniego, zwłaszcza w kontekście wysokiego 6. miejsca, na jakim sklasyfikowano siostrzanego Jaguara.

A jak kształtowała się lista zwycięzców i przegranych w zestawieniu marek popularnych?

Na maksymalną ocenę - "piątkę" - zasłużyły jedynie: 1. Buick (860 punktów) i 2. Mini (850 punktów).

Na czwórkę oceniono kolejno: 3. GMC, 4. Chevroleta i 5. Nissana.

ASO większości marek, które cieszą się dużą popularnością w Europie, Amerykanie ocenili ledwie na "trójkę". Na tej liście (w kolejności punktowej) znalazły się m.in.: Kia, Subaru, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Ford, Mitsubishi, Chrysler i Mazda.

Co ciekawe, sam dół tabeli zdominowany został przez jeden koncern! Na "dwójkę" oceniono serwisy marek: Dodge, Ram, Jeep i Fiat. Wszystkie one są własnością Fiat Chrysler Automobiles.