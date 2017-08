Jak zaplanować wakacyjną podróż z psem

Trwa sezon urlopowy – rezerwujemy hotele, tankujemy samochody, odhaczamy punkt po punkcie listę rzeczy do zrobienia przed wyjazdem. Podczas wakacji coraz częściej towarzyszą nam domowe zwierzęta – szczególnie psy. Czy na pewno wszyscy przygotowani są do drogi?

"Bezpieczne przewożenie zwierząt samochodem to mało znany temat wśród mieszkańców naszego kraju. Wielu właścicieli wciąż nie wie jak należy podróżować z psem, czego dowodem są popularne zdjęcia wędrujących po aucie w czasie jazdy lub niebezpiecznie wychylających się, ukochanych pupili przez szybę" - mówi Aleksandra Okrasa, właścicielka internetowego portalu Pies na urlopie.



Jak zapewnić zwierzętom bezpieczną podróż? Oto kilka rad przed wyjazdem w dłuższą trasę - dla każdego właściciela czworonoga.

Jeśli twój psiak nigdy nie podróżował autem, na pewno będzie to dla niego duże, stresujące przeżycie. Warto od czasu do czasu zabierać go na krótkie wycieczki, tak aby głośny silnik samochodu czy możliwe trudności z utrzymaniem równowagi w połączeniu ze światem przelatującym za oknem nie były mu obce. Nowe otoczenie zawsze wywołuje pewną dozę niepewności - oswojenie go pomoże w zwalczeniu psiego stresu.

"Podróż wiąże się z emocjami. Każdy z nas przeżywa ją inaczej, a uczucia towarzyszące jej uczestnikom udzielają się wszystkim. Zwierzę także może odczuwać z jej powodu podekscytowanie, niepewność, a nawet stres - tym bardziej jeśli jest to dla niego zupełnie nowa sytuacja. Dlatego warto zadbać o jego komfort i wygodę odpowiednio wcześniej, żeby była dla niego równie przyjemna jak dla nas" - dodaje Aleksandra Okrasa.

Bagaż podręczny

Tak jak sam nie wychodzisz z domu bez sprawdzenia, czy w walizce masz ubezpieczenie czy dowód osobisty, podobnie trzeba "spakować" zwierzaka. W krajach Unii Europejskiej każde zwierzę powinno mieć swój paszport, a w Hiszpanii - jednym z najpopularniejszych miejsc na letni wypoczynek - także kartę zdrowia, opatrzoną pieczątką weterynarza. Być może to dobry czas na oznakowanie psiaka chipem - na wypadek, gdyby wybrał się w dalszą trasę bez właściciela.



Jazda bez stresu

Zanim zamknięcie drzwi od auta, wybierzcie się wcześniej w jeszcze jedno miejsce - do gabinetu weterynarza. To dobra pora na sprawdzenie ogólnej kondycji zwierzaka i zasięgnięcie porady lekarskiej związanej z przygotowaniem przed podróżą.

- "Czworonogi, które ruszają z tobą w trasę, swój obiad powinny otrzymać najpóźniej dwie godziny przed wyjazdem. Tuż przed podróżą wystarczy świeża woda do picia i środek zapobiegający nudnościom np. waleriana lub passiflora, które nie powodują żadnych szkodliwych efektów ubocznych" - mówi dr Armand Tabernero, lekarz weterynarii. - "Pamiętaj, że podczas jazdy warto otworzyć okna od czasu do czasu, aby przewietrzyć wnętrze, nawet jeśli klimatyzacja jest włączona. Choć może być to nie lada atrakcja dla psa, lepiej żeby nie wystawiał głowy poza auto - może w ten sposób nabawić się infekcji oczu lub uszu" - dodaje.

Zawsze w pasach

Twój pupil raczej nie będzie zadowolony, gdy przypniesz go pasami bezpieczeństwa, ale to konieczne ze względu na wasze bezpieczeństwo. Rozemocjonowany zwierzak mógłby rozproszyć cię podczas jazdy, a twoja uwaga powinna być skoncentrowana na trasie. Szczególnie groźne dla psa jest podróżowanie bez zapiętych pasów na tylnej kanapie - pies tak samo jak człowiek może ucierpieć przy nawet niewielkiej stłuczce, ale może też swoim ciałem uderzyć w pasażera i zrobić mu krzywdę.



- "Małe psy mogą podróżować w transporterze ustawionym na podłodze tylnego siedzenia lub zabezpieczone pasem, a duże warto zachęcić do wskoczenia do bagażnika ze sztywną przegrodą pomiędzy nim a tylnym siedzeniem" - mówi Miquel Contijoch, projektant Seata w dziale akcesoriów. - "Można skorzystać także ze specjalnej uprzęży przymocowanej do pasów bezpieczeństwa" - dodaje.

Kochamy nasze puszyste zwierzęta, ale mało kto z entuzjazmem zabiera się do sprzątania sierści. - "Aby ochronić tapicerkę i podłogę bagażnika przed zabrudzeniem i zniszczeniem, warto zaopatrzyć się w osłony na te części samochodu. Są one dostępne w ofercie akcesoriów producenta" - mówi Contijoch.

Czas na przerwę

Podczas każdej podróży przychodzi także pora na zatrzymanie się w cieniu i rozciągniecie nóg - optymalnie warto zatrzymać się na krótkim postoju co dwie godziny. - "Nie zostawiaj w tym czasie psa w samochodzie - przerwa dla kierowcy to dobra pora na napojenie zwierzaka, a także doskonały moment na wspólny posiłek np. w restauracji akceptującej czworonożnych gości" - radzi Aleksandra Okrasa.

Gdy już dojedziecie na miejsce po długiej podróży, pies może być nieco zdezorientowany z powodu nowego otoczenia. Przysmaki, ulubiona zabawka, długi spacer i pochwała - będzie to na pewno zasłużona nagroda za wierne towarzystwo podczas długiej, bezpiecznej podróży.