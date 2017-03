Jak zadbać o instalację LPG po zimie

Jazda na gazie przynosi wymierne oszczędności ale - by zaoszczędzonych kwot nie trzeba było wydać u mechaników - należy dbać o kondycję instalacji gazowej. Na co teraz zwrócić szczególną uwagę, by cieszyć się niezawodną i tanią jazdą na LPG latem?

Zdjęcie O instalację LPG trzeba odpowiednio dbać /

W większości przypadków przegląd instalacji w wyspecjalizowanym warsztacie to wydatek zaledwie 100-150 zł. Nie warto na tym oszczędzać - regularne serwisowanie pozwala uniknąć nieplanowanych koszów i zaniedbań, które z czasem mogą doprowadzić do poważnych awarii.

W trakcie przeglądu jedną z pierwszych czynności wykonywanych przez "gazowników" jest sprawdzenie szczelności instalacji na połączeniach przewodów. Jak uczulają przedstawiciele firmy AC S.A - właściciela marki STAG - "Zima to okres dużych wahań temperatury, co w połączeniu z ruchami nadwozia względem innych zespołów samochodu, w tym silnika, może mieć wpływ na stan połączeń w gazowym układzie zasilania".

We własnym zakresie możemy natomiast sprawdzić stan połączeń w układzie chłodzenia. Ubytki płynu, które często pojawiają się na nieoryginalnych łączeniach (węże wpinające w obieg chłodziwa tzw. "parownik") mogą w konsekwencji doprowadzić do poważnej usterki.

Kolejnym ważnym punktem pozimowego przeglądu jest wymiana filtrów gazu. Jakość tego paliwa w Polsce pozostawia - niestety - wiele do życzenia. Wyższe spalanie, odczuwalny spadek mocy przy przyspieszaniu, nierówna praca silnika, a nawet jego gaśnięcie podczas pracy na gazie może być właśnie efektem zaniedbania wymiany filtrów w terminie. To kolejny punkt, który należy wziąć pod uwagę w trakcie przeglądu auta po zimie. W popularnych instalacjach tzw. IV generacji, czyli z sekwencyjnym wtryskiem gazu, pod maską znajdują się dwa rodzaje filtrów. Przedstawiciele marki STAG zalecają, by zarówno filtr fazy ciekłej, jak i filtr fazy lotnej wymieniać nie rzadziej niż raz na 10 tys. km.

Ostatnią czynnością powinna być regulacja instalacji gazowej. To najważniejsza część pozimowego przeglądu, ponieważ nieodpowiednio wyregulowana instalacja może w szybkim tempie doprowadzić do poważnych uszkodzeń silnika i - zamiast spodziewanych oszczędności - wygenerować duże koszty. Dlaczego tak ważne jest systematyczne "strojenie" sterownika przy pomocy komputera i specjalistycznego oprogramowania?

Cykliczna weryfikacja czasów otwarcia poszczególnych wtryskiwaczy gazowych i podawanej przez nie dawki LPG pozwala nie tylko uzyskać optymalne zużycie paliwa, ale też - a może przede wszystkim - chroni silnik przed przyspieszonym zużyciem! Najgroźniejszym zjawiskiem jest jazda na zbyt ubogiej mieszance, która powoduje skokowy wzrost temperatury w cylindrach. Właśnie z tego względu, w przypadku wielu eksploatowanych na gazie pojazdów, zauważyć można przyspieszone zużycie głowic - wypalone uszczelki czy gniazda zaworowe. Cykliczna kalibracja układu, przeprowadzana przy okazji wymiany filtrów, pozwala na wykrycie nieprawidłowości i korekcje dawek. Tylko takie podejście gwarantuje długą i bezproblemową eksploatację samochodu na LPG!

Wymienione czynności w zupełności wystarczą, aby być pewnym sprawnego działania instalacji gazowej przed wiosennymi wyjazdami. Przy okazji serwisu samej instalacji, warto jednak sprawdzić również inne elementy eksploatacyjne naszego pojazdu. Jakie?

Zdjęcie Silnik zasilany LPG trzeba odpowiednio kontrolować /

Silnik zasilany gazem pracuje w odmiennych warunkach niż w przypadku benzyny. Przede wszystkim dodatkowo obciąża układ zapłonowy, co jest powodem krótszej żywotności świec zapłonowych. Świece zapłonowe są więc elementem, o który należy szczególnie zadbać. Okresowej kontroli powinien zostać poddany także stan przewodów wysokiego napięcia. Przy okazji wizyty w warsztacie wypada sprawdzić, czy nie ma przebić prądu, czy gumowe osłony przewodów nie są sparciałe, popękane lub dziurawe. Oczywistą kwestią jest także terminowa wymiana oleju. By cieszyć się bezawaryjną pracą silnika interwały najlepiej skrócić do 10-15 tys. km.