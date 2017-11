Jak dbać o szyberdach - poradnik nie tylko na zimę

Szyberdach to praktyczne i zmyślne rozwiązanie, które ułatwia cyrkulację powietrza w kabinie, a także świetnie działa na zaparowane szyby. Element ten musi być jednak na bieżąco serwisowany - w przeciwnym razie może przysporzyć sporo uciążliwych kłopotów.

Zdjęcie Szyberdach to przydatny dodatek, ale trzeba o niego odpowiednio zadbać /

Prawie trzydzieści lat temu szyberdach był prawdziwym hitem. Był - podobnie zresztą jak klimatyzacja i elektrycznie otwierane szyby - synonimem luksusu i zamożności posiadacza samochodu. Nie oznacza to, że nie było to rozwiązanie również praktyczne. Wręcz przeciwnie! Podczas upałów jego otwarcie powoduje wyssanie ciepłego powietrza z wnętrza samochodu i zastąpienia go chłodniejszym. Co więcej podmuch wiatru nie powoduje tak dużego hałasu jak w przypadku uchylonych szyb bocznych.

Szyberdach - nie tylko fabryczne rozwiązanie

Szyberdach to uniwersalne rozwiązanie pasujące do większości samochodów. Jeżeli więc posiadana wersja auta nie została w niego wyposażona można w łatwy i stosunkowo niedrogi sposób zamontować ten element.

- Na rynku można spotkać kilka rodzajów szyberdachów. Podstawowe otwierane są ręcznie za pomocą korbki lub uchylane za pomocą tak zwanego gryfu. W przypadku naszych produktów oferuje on cztery różne pozycje otwarcia oraz indywidualną regulację. Dla bardziej wymagających klientów przeznaczone są rozwiązania wyposażone w obsługę elektryczną. Tutaj szyberdachem steruje się za pomocą przełącznika. Jednym z topowych rozwiązań jest sterowanie "soft-touch". Otwieranie i zamykanie okna odbywa się poprzez panel dotykowy, całość posiada zabezpieczenie przed przytrzaśnięciem, a także możliwość zaprogramowania dwóch ulubionych pozycji otwarcia - wyjaśnia Kamil Kleczewski, dyrektor handlowy i marketingu w Webasto Petemar.

Sam montaż nie jest nadmiernie skomplikowany, ale warto - szczególnie w przypadku nowszych samochodów - zlecić to zadanie specjaliście. Dzięki temu można mieć pewność, że zarówno pasowanie tego elementu, jak i przeróbka podsufitki zostaną wykonane zgodnie ze sztuką i w przyszłości (jeżeli szyberdach będzie odpowiednio konserwowany) nie pojawią się niemiłe niespodzianki w postaci plam wody na siedzeniach.

Jak dbać o szyberdach?

Będąc szczęśliwym posiadaczem szyberdachu należy pamiętać, że w większości przypadków dostęp do podzespołów nie jest może utrudniony, ale znalezienie tak zwanych zamienników lub tanich części może być w niektórych przypadkach po prostu niemożliwe. Warto więc poświęcić temu elementowi samochodu trochę czasu kilka razy w roku, najlepiej przed okresem zimowym - w ten sposób uniknie się niepotrzebnych kosztów.

Przede wszystkim należy szyberdach utrzymywać w czystości. Nie chodzi tu oczywiście o polerowanie szyby, ale o dbaniu o to, by w zakamarkach uszczelek i przylegających do siebie elementów nie zalegały resztki np. liści, czy pyłu. Brud utrudnia działanie systemu odprowadzania wody - zatkane kanaliki sprzyjają powstawaniu korozji.



Uszczelki szyberdachu to jeden z ważniejszych elementów konstrukcji dlatego warto o nią systematycznie dbać. W jaki sposób? Przede wszystkim należy od czasu do czasu zabezpieczać ją odpowiednimi specyfikami - nigdy tłustym smarem, ale sylikonem.

Również mechanizmy otwierania wymagają odpowiedniego traktowania. Pierwszym z niepokojących objawów jest opór przy otwieraniu i zamykaniu. Należy wtedy niezwłocznie usunąć brud oraz nasmarować prowadnice preparatem smarującym, który nie pozostawia lepkiej warstwy.

Jak widać bieżąca obsługa szyberdachu nie należy do najtrudniejszych i najdroższych. Systematyczność jest tu kluczowa i to właśnie dzięki niej można cieszyć się tym rozwiązaniem przez długie lata bez większych problemów.