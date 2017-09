Instalacje LPG - co z tymi generacjami?

Zasilanie silników benzynowych propanem-butanem stosowane jest od lat i w tym czasie przeszło naprawdę długą drogę. Przyglądamy się poszczególnym generacjom instalacji LPG i radzimy na jaką zdecydować się, zależnie od posiadanego samochodu.

Najstarszy typ instalacji LPG, a więc pierwszej generacji, bardzo trudno dzisiaj spotkać. Stworzone zostały bowiem z myślą o silnikach, w których za tworzenie mieszanki paliwowo-powietrznej odpowiedzialny był gaźnik. To rozwiązania stosunkowo proste i tanie, ale posiadające wiele wad, jak choćby zauważalne pogorszenie osiągów i zwiększenie zużycia paliwa.

Nieco lepsze są pod tymi względami instalacje drugiej generacji, które stosowano w autach z silnikami wyposażonymi we wtrysk paliwa (jedno- lub wielopunktowy). Nie można ich natomiast stosować w autach wyposażonych w kolektor z tworzyw sztucznych z uwagi na duże ryzyko jego uszkodzenia. Problem ten starano się wyeliminować w instalacjach trzeciej generacji, ale udało się to tylko częściowo.

Obecnie najchętniej wybierane przez kierowców są instalacje czwartej generacji, zwane sekwencyjnymi. Ich podstawową zaletą jest to, że na każdy cylinder przypada jeden wtryskiwacz gazu, co pozwala na precyzyjne dawkowanie mieszanki powietrza i propanu-butanu. Co więcej, owym dawkowaniem zawiaduje fabryczny komputer silnika (za pośrednictwem odpowiedniej centralki instalacji LPG), co poprawia działanie całego układu i eliminuje konieczność używania emulatorów.

Instalacje czwartej generacji nie oznaczają już zauważalnego pogorszenia osiągów (choć silnik nadal zwykle nie osiąga dokładnie takich samych parametrów jak na benzynie). Aby to uzyskać, kluczowe jest tutaj odpowiednie dobranie komponentów instalacji, jej profesjonalny montaż oraz regulacja (cena instalacji IV generacji to około 2600 zł). Ponadto, jeśli zdecydujemy się na zaawansowany sterownik (np. STAG-300 ISA2), będzie on posiadał funkcję automatycznej adaptacji - na podstawie mapy wtrysku wprowadza on poprawki w dawkowaniu gazu, zależnie od warunków pracy silnika.

Niestety, wraz z debiutem nowoczesnych silników z wtryskiem bezpośrednim, pojawił się problem. W jednostkach takich wtryskiwacze chłodzone są paliwem, a ich dysze znajdują się w cylindrach. Jeśli nie są używane, szybko ulegną zniszczeniu. Dlatego też montaż instalacji sekwencyjnych jest w nich mało opłacalny - silnik musi bowiem co jakiś czas spalać również benzynę, a przecież nie o to chodzi w instalacji LPG.

Częściowym rozwiązaniem okazały się instalacje piątej generacji. Największą nowością jest to, że gaz trafia do kolektora dolotowego lub cylindra (zależnie od rodzaju fabrycznego wtrysku) w fazie ciekłej. Pozwala to na obniżenie temperatury mieszanki paliwowo-powietrznej, co tworzy korzystniejsze warunki dla pracy silnika i nie wymaga częstego chłodzenia oryginalnych wtryskiwaczy (w autach z bezpośrednim wtryskiem) poprzez dotrysk benzyny. W samej instalacji natomiast nie jest już potrzebny parownik.

Zaletami tego rozwiązania są niezmienione parametry silnika i prawidłowe działanie instalacji nawet w niskich temperaturach. Wadami z kolei jest cena (około 4000 zł) oraz obecność w butli pompy gazu, która wrażliwa jest na zanieczyszczenia i jakość tankowanego paliwa.

Jeszcze bardziej zaawansowane są instalacje szóstej generacji, w przypadku których wykorzystywana jest wysokociśnieniowa pompa benzyny, modyfikowana do obsługi gazu w fazie ciekłej. Pozwala to na podawanie LPG z wykorzystaniem oryginalnych wtryskiwaczy, co eliminuje ryzyko ich przegrzania. Oznacza to też znacznie mniejszą ingerencję w podzespoły samochodu.

Najnowszym rozwiązaniem jest generacja siódma, będąca autorskim pomysł firmy STAG. W dużym uproszczeniu, łączy ona zalety czwartej i piątej. Około 1/3 dawki paliwa dostarczana jest do cylindrów przez wtryskiwacze benzyny, natomiast pozostała część trafia w formie gazowej do kanałów kolektora dolotowego. Dzięki temu instalacja LPG opiera się na prostych i od lat znanych komponentach, ale nie ma potrzeby stosowania dotrysku benzyny (czwarta generacja), ani wysokociśnieniowej pompy gazu (piąta generacja).

Co warte podkreślenia, instalacja STAG 500 DIS stworzona została z myślą o najnowszych silnikach, również tych o nietypowej konstrukcji. Mamy tu na myśli jednostki mające zarówno wtrysk pośredni, jak i bezpośredni (np. silnik 1.8 TSI/TFSI koncernu Volkswagena) i korzystające z nich zamiennie, zależnie od panujących warunków i obciążenia.

Pamiętajmy, że decydując się na montaż instalacji LPG powinniśmy dobrać ją odpowiednio do naszego silnika - kluczowy jest oczywiście zastosowany rodzaj wtrysku. Bardzo istotny jest także wybór wysokiej jakości komponentów znanej firmy oraz profesjonalny montaż. Dopiero wtedy będziemy mogli cieszyć się bezproblemową eksploatacją, niższymi rachunkami za paliwo i faktem, że nas samochód emituje mniej szkodliwych substancji do atmosfery.

(materiały prasowe firmy AC S.A)