Czy twój samochód dobrze się prowadzi? Powinieneś to sprawdzać

Pojęcie geometrii kół jest znane większości użytkowników pojazdów. Jednak wciąż niewielu kierowców zdaje sobie sprawę, co tak naprawdę ono oznacza i dlaczego tak ważne jest zachowanie jej prawidłowych parametrów.

Zdjęcie Okresowe sprawdzanie geometrii kół jest bardzo ważne /

Najprościej mówiąc geometria kół to odpowiednie ich ustawienie zarówno pod względem nawierzchni, jak i samego zawieszenia. Utrzymanie niewłaściwych parametrów zagraża bezpieczeństwu podróżujących, gdyż powoduje pogorszenie przyczepności, co skutkuje niestabilnym prowadzeniem samochodu. Poza tym ma też negatywne konsekwencje dla naszego portfela, wynikające z szybszego zużycia opon, możliwości uszkodzenia niektórych elementów samochodu oraz zwiększonego spalania paliwa.

Najważniejsze w geometrii kół są takie wartości jak: zbieżność, kąt pochylenia, kąt pochylenia sworznia zwrotnicy i kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. W większości nowoczesnych samochodów jedynym możliwym parametrem, który można regulować jest zbieżność kół. To od niej w dużej mierze zależy stabilność pojazdu przy jeździe na wprost. Jednak, jak wynika z obserwacji serwisantów, kierowcy zbyt rzadko to kontrolują.



"Zdarza się dość często, że kierujący zaniedbują te czynności latami, co powoduję zapiekanie się elementów regulacyjnych, a tym samym uniemożliwia regulację i w konsekwencji przekłada się na kosztowną wymianę elementów zawieszenia i układu kierowniczego" - mówi Leszek Archacki z serwisu Premio Falco w Olsztynie. Ekspert zaleca, by przynajmniej raz w roku po okresie zimowym przeprowadzić badanie geometrii kół. Zaniechanie takiego profilaktycznego zabiegu może skutkować niespodziewanym zachowaniem się samochodu na drodze, np. wpadnięciem w poślizg lub nagłym opuszczeniem właściwego toru jazdy. "Kontrola jest też konieczna w przypadku nabycia używanego samochodu lub przykładowo, gdy wpadniemy w dziurę w jezdni z dużą prędkością. Do wizyty w warsztacie powinna nas też skłonić każda zauważona anomalia w stabilności prowadzenia samochodu." - dodaje Archacki.

Symptomy niewłaściwej geometrii kół

Jednym z najczęściej spotykanych objawów złej geometrii jest tzw. ściąganie auta. Jeżeli zaobserwujemy, że na prostym odcinku drogi - po chwilowym puszczeniu koło kierownicy - auto zaczyna skręcać, wówczas możemy przypuszczać, że winne temu jest złe ustawienie kół. Kolejnym objawem niewłaściwej geometrii jest opóźniona reakcja samochodu na ruchy kierownicą. Jest to najczęściej widoczne podczas pokonywania zakrętów, jeśli słyszymy wtedy popiskiwanie opon, należy udać się do serwisu. Kontrola mechanika będzie też wskazana, gdy podczas najeżdżania na krawężnik - przy wyprostowanych kołach - zauważymy gwałtowną zmianę położenia kierownicy. Dowodem na niewłaściwą geometrię, zauważalnym gołym okiem, jest też nierównomierne zużycie bieżnika po wewnętrznej i zewnętrznej stronie opony.

Obecnie większość profesjonalnych serwisów posiada nowoczesne komputerowe urządzenia, które w kilka minut pomogą sprawdzić ustawienie kół i skorygować odchylenia do właściwych parametrów fabrycznych.

"Kontrola geometrii wymaga przeprowadzenia kilku czynności diagnostycznych, których nie da się wykonać metodą garażową. Lepiej skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych warsztatów, które wyposażone w odpowiedni do tego sprzęt dokonają oceny i w razie potrzeby przeprowadzą korektę parametrów. O sprawdzenie geometrii warto poprosić w trakcie okresowego badania diagnostycznego lub przed sezonową wymianą ogumienia." - wyjaśnia Tomasz Drzewiecki, dyrektor ds. rozwoju sieci detalicznej Premio.