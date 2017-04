​Czas na zmianę: Jak dobrać letnie opony?

Wymiana opon na letnie zapewnia bezpieczną jazdę i optymalne osiągi w dodatnich temperaturach, na suchych i mokrych nawierzchniach. Na co zwracać uwagę, by właściwie wybrać ogumienie i cieszyć się komfortem podróżowania wiosną i latem?

Zdaniem producentów sygnałem do zmiany opon jest temperatura powietrza. Jeżeli przez okres 1-2 tygodni utrzymuje się ona powyżej 7°C w ciągu dnia, a w nocy powyżej 4°C - to znak, że czas udać się do serwisu. Jazda na oponach zimowych, gdy temperatura powietrza jest wysoka, a asfaltowa nawierzchnia drogi rozgrzana, jest niebezpieczna i nieopłacalna. - Opony to element tak samo ważny jak sprawne hamulce, zawieszenie czy oświetlenie naszego samochodu. Odpowiadają za utrzymywanie przez pojazd kontaktu z nawierzchnią, zapewniają prawidłowe działanie systemów kontroli trakcji czy ABS - mówi Artur Posłuszny z ITR CEE, firmy dystrybuującej opony YOKOHAMA.

Dopasowane do wyższych temperatur

Podział opon na zimowe i letnie ma zapewnić komfort i bezpieczeństwo jazdy w różnych warunkach atmosferycznych. Stosowany w letnich oponach inny skład mieszanki gumowej z większą ilością kauczuku sprawia, że ogumienie jest twardsze i bardziej odporne na zużycie latem. Wzór bieżnika opony letniej charakteryzuje mniejsza liczba rowków i nacięć, co zapewnia oponie większą powierzchnię styku z suchą nawierzchnią i lepsze hamowanie. Dodatkowo opony pozbawione licznych lamelek są cichsze i zapewniają bardziej komfortową jazdę. Specjalnie zaprojektowane kanały odprowadzają wodę i pozwalają zachować kontrolę nad pojazdem na mokrej nawierzchni. Letnie ogumienie zapewnia też niższe opory toczenia, zmniejszając zużycie paliwa w trakcie jazdy.

Istotne parametry przy doborze letnich opon

Dobrze dobrane opony to ich odpowiedni rozmiar, ale także właściwe indeksy prędkości i ładowności - wytyczne dla danego modelu auta znajdują się w książce pojazdu. Najważniejsze parametry opony, takie jak efektywność paliwowa, hamowanie na mokrej nawierzchni, poziom hałasu podawane są przez producentów ogumieniach na etykietach.

- Przed wyborem konkretnego modelu, warto się zastanowić, które z nich są dla nas najważniejsze. Dobra przyczepność na mokrej nawierzchni oznacza krótszą drogę hamowania, ale nie do końca idzie w parze z niskimi oporami toczenia. Te zaś przekładają się na mniejsze zużycie paliwa - mówi Artur Posłuszny. Aby wybrać właściwie należy określić najważniejsze cechy użytkowania, takie jak styl jazdy - sportowy lub spokojny, czy warunki użytkowania - drogi miejskie, autostrady czy bezdroża. Zdaniem ekspertów w mieście najlepiej sprawdzą się opony paliwooszczędne. Użytkownicy autostradpowinniwybrać oponę o wysokich parametrach bezpieczeństwa i niskim poziomie hałasu.

Eksploatacja opon letnich - jak o nie zadbać?

Aby w pełni cieszyć bezpieczną i komfortową jazdą warto zwrócić uwagę na drobne, ale istotne elementy montażu i zadbać o właściwą eksploatację. W przypadku opon kierunkowych, prawidłowy kierunek toczenia wskazany jest strzałką wytłoczoną na boku opony i oznaczeniem. Opona zamontowana odwrotnie nie zapewni właściwej przyczepności, szybciej się zużyje i będzie głośniejsza. Dla maksymalnego komfortu istotne jest także właściwe wyważenie kół, dzięki któremu pojazd spali mniej paliwa, a opona równomiernie się zużyje. - Obowiązkowym elementem jest właściwe ciśnienie powietrza w oponach, umożliwiające utrzymanie odpowiedniego kontaktu z nawierzchnią, a w efekcie dłuższy przebieg. Ciśnienie niższe o 30% od zalecanego skróci przebieg opony do 60% - podkreśla Posłuszny. Podczas wymiany opon warto sprawdzić stan amortyzatorów, odpowiedzialnych za stabilność i kontakt z nawierzchnią.